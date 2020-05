In den Pfingstferien soll jetzt doch in deutschen Regionen Urlaub möglich sein. Für den Sommer sieht der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung auch noch Chancen auf Reisen ins EU-Ausland.

Wochenlang mussten der Tourismus und das Gastgewerbe in Deutschland wegen der Corona-Krise in den Startlöchern verharren. Doch nun können sich Reisende wieder auf Urlaub an den deutschen Küsten freuen - die Landesregierungen im Norden kündigten Lockerungen zu Pfingsten an. Auch Urlaub in Bayern ist wieder in Sicht. Allgemein streben die Wirtschaftsminister der Länder unter Auflagen in einem Korridor vom 9. bis 22. Mai eine bundesweite kontrollierte Öffnung des Gastgewerbes an.

Reduzierte Gästezahlen

Ab dem 18. Mai stehen die Hotels in Mecklenburg-Vorpommern für Einheimische bereit. "Ab dem 25. Mai werden wir auch für Gäste aus anderen Bundesländern öffnen", sagte Wolfgang Waldmüller, Vorsitzender des Tourismusverbands Mecklenburg-Vorpommern. Der Infektionsschutz sei weiter wichtig, es gelte zunächst eine Kapazitätsgrenze von 60 Prozent.

In Niedersachsen dürfen ab dem 25. Mai Hotels, Pensionen und Jugendherbergen touristisch genutzt werden. Das Ziel sei aber, die Gästezahl zu reduzieren, hieß es aus dem Wirtschaftsministerium. Für Übernachtungsangebote gilt eine Wiederbelegungsfrist von mindestens sieben Tagen. Das bedeutet, dass ein Hotelzimmer oder eine Unterkunft frühestens nach sieben Tagen wieder neu vergeben werden darf.

Reservierungspflicht für Restaurantbesuche

Für die Gastronomie gelten nach Auskunft des Präsidenten des Dehoga-Landesverbands Mecklenburg-Vorpommern, Lars Schwarz, klare Regeln. Die Gaststätten dürfen von Samstag (9. Mai) an zwischen 6.00 und 21.00 Uhr öffnen. Auch hier besteht die 60-Prozent-Regel. Es müsse reserviert werden, um bei Infektionsfällen die Nachverfolgbarkeit zu gewährleisten. An den Tischen dürften sechs Personen sitzen, ein Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen fremden Personen sei einzuhalten. Das Servicepersonal müsse einen Mund-Nasen-Schutz tragen, Gäste nicht.

In Niedersachsen können Restaurants, Gaststätten, Cafés oder Biergärten vom 11. Mai an ebenfalls unter Auflagen wieder öffnen. Auch Restaurants können nur die Hälfte ihrer sonst üblichen Plätze vergeben, zudem gilt eine Reservierungspflicht, die Kontaktdaten der Kunden müssen erfasst werden.

Grünes Licht auch für Camper

Bei den rund 200 Campingplätzen in Mecklenburg-Vorpommern gibt es laut Verbandssprecher Gerd Scharmberg keine 60-Prozent-Quote. Dafür müssten genügend große Abstände zwischen den Wohnwagen, Mobilen oder Zelten eingehalten werden. Die sanitären Anlagen seien so auszurüsten, dass alle hygienischen Erfordernisse zur Bekämpfung des Coronavirus erfüllt werden.

In Niedersachsen dürfen Dauercamper von Donnerstag an wieder auf ihren angestammten Platz. Andere Camping- und Wohnmobilstellplätze können vom 11. Mai an unter Auflagen wieder öffnen. Die jüngsten Entscheidungen der Landesregierungen im Norden geben auch den Unternehmern die Hoffnung, dass die Saison 2020 noch ein bisschen zu retten ist.

So freut sich beispielsweise der Vorstand des Tourismusverbands Niedersachsen, Sven Ambrosy: "Am Ende des Tages ist es auch gar nicht so entscheidend, ob etwas am 11. Mai, am 25. oder einem anderen Tag passiert." Das Entscheidende sei die Perspektive. "Wir haben es uns verdient, dass wir unsere Tourismuswirtschaft nun langsam wieder hochfahren", sagte sein Kollege in Mecklenburg-Vorpommern, Wolfgang Waldmüller.

Bayerische Biergärten schließen um 20 Uhr

In Bayern sollen Gaststätten und Hotels bis Ende Mai schrittweise wieder öffnen: Mit entsprechenden Abstandsregelungen dürfen Restaurants ihre Außenbereiche am 18. Mai wieder öffnen. Auch Biergarten dürfen mit genügend Abstand zum nächsten Gast somit bald wieder besucht werden - allerdings sollen sie laut Ministerpräsident Markus Söder nur bis 20 Uhr geöffnet sein.

Die Innenräume der Speiselokale sollen eine Woche später am 25. Mai folgen, dabei soll es vermehrt Einzeltische geben. Auch gesonderte Familienbereiche seien denkbar, sagte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Hotels in Bayern dürfen ab dem 30. Mai wieder Touristen beherbergen. "Allerdings ohne Sauna, ohne Wellness, ohne Schwimmbäder, mit strengen hygienischen Konzepten", sagte Söder.

In Schleswig-Holstein gibt es von Mitte Mai an Lockerungen in Gastronomie und Tourismus. "Wir wollen eine klare Perspektive für alle Bereiche geben", sagte Ministerpräsident Daniel Günther . Details lagen zunächst nicht vor.

Auslandsreisen im Sommer?

Reisen ins Ausland werden vorerst wohl nicht möglich sein. Für den Sommer sieht der Tourismusbeauftrage Thomas Bareiß aber noch Chancen, sogar für Urlaub am Mittelmeer. Dem "Tagesspiegel" nannte er bei einer entsprechend günstigen Entwicklung der Infektionszahlen Nachbarländer wie Österreich, Frankreich, Belgien, Polen oder die Niederlande als mögliche Ziele. Entsprechende Gespräche mit den Regierungen würden bereits geführt.

"Aber ich würde auch andere Regionen in Europa noch nicht abschreiben, etwa die Balearen oder die griechischen Inseln", sagte Bareiß. "Wenn es dort kaum noch Neuinfektionen gibt und die medizinische Versorgung funktioniert, könnte man auch über einen Sommerurlaub dort nachdenken." Auf EU-Ebene und mit der Tourismus-Weltorganisation UNWTO werde bereits besprochen, welche Standards erfüllt sein müssten.