Evakuierung aus dem Sudan Erste Bundeswehrmaschine landet in Jordanien

Mehr als 1000 Männer und Frauen der Bundeswehr sind an der Rettungsmission beteiligt.

Tagelang bereitet die Bundeswehr die Rettungsmission von Deutschen Staatsbürgern aus dem Sudan vor. Trotz schwieriger Voraussetzungen glückt der Einsatz. Der EU-Botschafter soll anders als zahlreiche andere Diplomaten im Land bleiben.

Wenige Stunden nach dem Start der Evakuierungsmission der Bundeswehr aus dem Sudan sind die ersten Deutschen nach Jordanien ausgeflogen worden. Ein Airbus A400M sei mit 101 evakuierten Menschen "sicher in Jordanien gelandet", teilte das Einsatzführungskommando der Bundeswehr am späten Abend mit. An Bord der Maschine waren nach Angaben eines Sprechers neben deutschen Bürgern auch Angehörige anderer Staaten. Von Jordanien aus werde die Weiterreise vorbereitet, teilte die Bundeswehr mit. Zwei weitere Bundeswehrmaschinen sollen m Sudan bereitstehen, um weitere deutsche Staatsangehörige auszufliegen.

Die Bundeswehr und das Auswärtige Amt hatten zuvor die Voraussetzungen geschaffen, um mehr als 300 auf einer Krisenliste registrierte Deutsche auszufliegen und auch Bürger von Partnerstaaten zu berücksichtigen. Der Einsatz, an dem insgesamt mehr als 1000 Männer und Frauen der Bundeswehr beteiligt sind, wurde seit Tagen vorbereitet.

Der EU-Botschafter im Sudan soll anders als zahlreiche andere Diplomaten trotz der Kämpfe weiter in dem Land bleiben. Das Personal der Vertretung in der von schweren Gefechten getroffenen Hauptstadt Khartum werde evakuiert, schrieb der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell auf Twitter. EU-Botschafter Aidan O'Hara, der kurz nach Ausbruch der Kämpfe vor mehr als einer Woche selbst angegriffen worden war, werde weiterhin aus dem Sudan arbeiten.

Borrell schrieb weiter, er sei "erleichtert", dass die Evakuierung mit der Hilfe des französischen diplomatischen Dienstes, der französischen Armee und des Nachbarstaats Dschibuti ermöglicht worden sei. "Wir sind weiterhin entschlossen, die Waffen zum Schweigen zu bringen und allen Zivilisten zu helfen, die zurückgeblieben sind." Kurz zuvor hatte Borrell in einem weiteren Tweet berichtet, dass er mit den Anführern beider Konfliktparteien gesprochen und eine sofortige Waffenruhe und den Schutz von Zivilisten gefordert habe.

Baerbock reist nicht zu Treffen mit EU-Außenministern

Außenministerin Annalena Baerbock reist wegen der Lage im Sudan nicht zu einem Treffen mit ihren EU-Kollegen. Sie werde sich am Montag in Luxemburg von Botschafter Michael Clauß vertreten lassen, hieß es aus dem Auswärtigen Amt. Die Bundeswehr hatte zuvor mit der Evakuierung deutscher Staatsbürger aus dem Unruhestaat im Nordosten Afrikas begonnen. Dort waren vor einer Woche schwere Kämpfe zwischen den zwei mächtigsten Generälen des Landes und ihren Einheiten ausgebrochen.

Die Außenminister der EU-Staaten wollen in Luxemburg über die anhaltenden Bemühungen der EU beraten, der Ukraine einen Sieg über die russischen Angreifer zu ermöglichen.

Im Sudan toben seit mehr als einer Woche schwerste Gefechte zwischen den zwei mächtigsten Generälen des Landes und ihren Einheiten. Zahlreiche Staaten, darunter auch Deutschland, evakuieren seit diesem Wochenende Diplomaten und Bürger aus dem nordostafrikanischen Land.