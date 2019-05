Wenn das Europaparlament gewählt wird, hat das auch Konsequenzen für die deutschen Parteien. Während die Chefinnen von CDU und SPD vor einer Bewährungsprobe stehen, dürften die Grünen ihren Erfolgskurs fortsetzen. Für die AfD kommt die Wahl zu einem ungünstigen Zeitpunkt.

Bei der bevorstehenden Europawahl geht es um die Abgeordneten im künftigen Europaparlament - das Ergebnis dürfte sich allerdings auch auf die Lage der Parteien in Deutschland auswirken. Für sie steht innenpolitisch viel auf dem Spiel.

Bei der CDU/CSU muss sich AKK beweisen

Für die CDU und ihre neue Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ist die Wahl eine Bewährungsprobe: Erstmals muss AKK bei einer bundesweiten Wahl ihre Zugkraft unter Beweis stellen. Nach ihrem knappen Sieg gegen Friedrich Merz war es AKK gelungen, den Richtungsstreit zwischen Konservativen und Modernisierern zu dämpfen. Ein schlechtes Wahlergebnis könnte die Kursdebatte neu befeuern. Ein Lichtblick: Bei der zeitgleich stattfindenden Wahl in Bremen sieht es für die Union gut aus. Für die CSU geht es um den Hauptgewinn: Ihr Vizechef, der europaweite Spitzenkandidat Manfred Weber hofft darauf, EU-Kommissionspräsident zu werden. Ein gutes Ergebnis daheim wäre für seine Ambitionen hilfreich.

Bei der SPD kommt Nahles in Bedrängnis

Auch für die SPD geht es bei der Europawahl um viel. Die Partei mit der Spitzenkandidatin Katarina Barley dürfte laut Umfragen weit hinter der Union landen - und auch hinter den Grünen. In Bremen steht ebenfalls ein Absturz bevor. Parteichefin Andrea Nahles ist nach nur einem Jahr im Amt geschwächt, weil es ihr trotz einer Offensive mit Sozialthemen nicht gelingt, die SPD aus dem Stimmungstief zu holen. Die innerparteilichen Rufe nach einem Ausstieg aus der Großen Koalition wollen nicht verstummen. Ein schlechtes Abschneiden bei der Europawahl dürfte daher sowohl die Koalition als auch Nahles selbst in Bedrängnis bringen. Ihr Hoffnungsschimmer: In Bremen könnte sich der dortige Bürgermeister Carsten Sieling in eine rot-rot-grüne Koalition retten. Es wäre die erste in einem westdeutschen Bundesland.

Die Grünen könnten zweitstärkste Kraft werden

Gut gelaunt können die Grünen in die Europawahl ziehen: Sie verfügen mit Ska Keller und Sven Giegold über ein prominentes Spitzenduo. Und ihre Kernthemen wie Klimaschutz oder Bürgerrechte spielen auch auf Europaebene eine wichtige Rolle. Hinzu kommt der positive Bundestrend, den sich die beiden Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck auf die Fahnen schreiben können. Die Grünen wollen bei dem Urnengang auch dem europaweiten Rechtspopulismus die Stirn bieten - und sich in Deutschland als zweitstärkste politische Kraft nach der Union etablieren.

Die FDP dürfte sich weiter aufrappeln

Die FDP kann bei der Europawahl mit einem Achtungserfolg rechnen. 2014 hatte sie - acht Monate nach dem Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde bei der Bundestagswahl - auch auf europäischer Ebene eine herbe Niederlage hinnehmen müssen: Die Liberalen stürzten von elf auf 3,4 Prozent ab und konnten nur noch drei statt zwölf Abgeordnete nach Straßburg schicken. Dieses Mal können sie unter ihrer Spitzenkandidatin Nicola Beer mit sechs bis sieben Prozent rechnen. Beers Nachteil: Selbst in ihrer eigenen Partei hält sich ihre Popularität in Grenzen. Aber das erwartete Ergebnis zeigt auch, dass der Wiederaufbau unter Parteichef Christian Lindner gelungen ist und eine solide Basis hat.

Die Linke bekommt Rückenwind von Gysi

Für die Linken ist die Ausgangslage für die Europawahl nicht gerade rosig: Sie gelten vielen als europaskeptisch und gehen mit einem weithin unbekannten Spitzenduo ins Rennen. Dabei steht der Realpolitiker Martin Schirdewan für einen pro-europäischen Kurs. Die Ko-Kandidatin Özlem Demirel wiederum macht keinen Hehl daraus, dass sie von der EU in ihrem jetzigen Zustand nicht viel hält. Deswegen sah sich jüngst der Europäische Linken-Chef Gregor Gysi genötigt, für den Wahlkampf positive Botschaften seiner deutschen Linken anzumahnen.

Die Spendenaffäre schwächt die AfD

Für die AfD kommt die Europawahl zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Die Spendenaffäre um Spitzenkandidat Jörg Meuthen macht der Partei schwer zu schaffen und könnte Wähler verprellen. Auch die Nummer zwei der Europawahlliste, Guido Reil, ist von der Affäre um dubiose Wahlkampfhilfen betroffen. Die Ibiza-Affäre der österreichischen Schwesterpartei FPÖ könnte sich ebenfalls negativ auswirken. Das Wahljahr 2019, in dem die AfD vor allem bei den Landtagswahlen im Osten punkten will, könnte daher mit einem Dämpfer beginnen. Dennoch wird der Balken am Wahlabend höher sein als vor fünf Jahren: Bei der Europawahl 2014 hatte die AfD sieben Prozent erzielt, aktuell liegt sie in Umfragen zwischen zehn und zwölf Prozent.