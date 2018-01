Politik

"Bleiben beim Nein": Jusos kündigen No-GroKo-Tour an

Juso-Chef Kevin Kühnert will eine weitere große Koalition unbedingt verhindern - und geht deshalb auf No-GroKo-Tour. Und der ehemalige Parteichef Sigmar Gabriel kritisiert eine Entscheidung der SPD-Spitze.

Nach Abschluss der Koalitionssondierungen von Union und SPD wollen linke Sozialdemokraten eine Neuauflage der großen Koalition noch verhindern. Der Vorsitzende der SPD-Nachwuchsorganisation Jusos, Kevin Kühnert, kündigte eine No-GroKo-Tour an.

Auch andere SPD-Linke wollen vor dem Sonderparteitag am kommenden Wochenende gegen eine GroKo mit der Union von Kanzlerin Angela Merkel mobil machen. Dagegen rühren Befürworter wie Generalsekretär Lars Klingbeil die Werbetrommel für ein erneutes Bündnis. Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht hofft auf eine neue linke Sammlungsbewegung mit unzufriedenen SPD-Mitgliedern.

"Der Spitzensteuersatz wird nicht erhöht, es gibt faktisch eine Obergrenze für Flüchtlinge, die Lösung zum Familiennachzug ist enttäuschend", begründete Juso-Chef Kühnert in der "Welt" seinen Widerstand gegen eine große Koalition, für die seine Parteispitze in der Nacht zum Freitag mit der Union den Weg geebnet hatte: "Unter dem Strich bleiben wir bei unserem Nein zur GroKo."

Am 21. Januar soll ein SPD-Parteitag auf Basis des Sondierungsergebnisses über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen abstimmen. Verlaufen diese erfolgreich, sollen die SPD-Mitglieder befragt werden, ob sie einer erneuten großen Koalition zustimmen oder nicht. Dieses Vorgehen kritisierte der ehemalige Parteichef Sigmar Gabriel beim Landesparteitag der SPD Sachsen-Anhalt in Wernigerode. Dass ein Bundesparteitag zwischengeschaltet sei, sei nicht nur ein Misstrauensbeweis gegenüber dem Parteivorstand. "Das ist auch ein Misstrauen gegenüber der eigenen Basis", sagte Gabriel. Er warb dafür, den SPD-Mitgliedern die Entscheidung über eine neue große Koalition zu überlassen.

Jeder Zweite glaubt nicht an Zustimmung

Jeder zweite Bundesbürger glaubt nicht daran, dass SPD-Chef Martin Schulz seine Partei für eine Neuauflage der großen Koalition gewinnen kann. In einer repräsentativen Civey-Umfrage für die Funke Mediengruppe beantworteten knapp 45 Prozent der Befragten eine entsprechende Frage mit "Eher nein" oder "Nein, auf keinen Fall". Rund 38 Prozent zeigten sich optimistischer für Schulz, 17 Prozent unentschieden in der Frage.

Die SPD-Linke Hilde Mattheis macht erheblichen Unmut an der Basis über das Ergebnis der Sondierungen aus. Bei vielen Parteimitgliedern herrsche große Skepsis, sagte die Vorsitzende der Linken-Gruppierung DL21 im Deutschlandfunk. So würden Bezieher hoher Einkommen nicht zur solidarischen Finanzierung der Infrastruktur herangezogen. "Der generelle Politikwechsel findet nicht statt und die Stärkung des rechten Randes darf nicht passieren." Mit dem Sondierungsergebnis würden die Fragen der Verteilungsgerechtigkeit nicht ausreichend beantwortet.

Schwesig: Skepsis in der SPD ist groß

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig erwartet kontroverse Debatten in ihrer Partei. "Die Skepsis in der SPD für eine erneute große Koalition ist groß", räumte sie im Sender NDR Info ein. "Bei mir ist die Skepsis auch nicht ganz verflogen. Aber man muss jetzt den realistischen Bedingungen ins Auge schauen."

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner kann die Bedenken vieler Parteifreunde verstehen. "So wie meine Grundskepsis gegen eine große Koalition geblieben ist, so gemischt bleibt die Zwischenbilanz", twitterte er. Zwar gebe es viele Fortschritte bei Bildung, Pflege, Parität in der Krankenversicherung, Europa, Arbeit, Einwanderungsgesetz oder Rente, aber kein Vorankommen bei Themen wie Steuern und Bürgerversicherung. Dennoch werbe er für eine Zustimmung.

Linkspartei-Fraktionschefin Wagenknecht hofft darauf, unzufriedene Sozialdemokraten für eine neue Sammlungsbewegung zu gewinnen. "Es gibt heute im Bundestag keine Mehrheit für einen höheren Mindestlohn oder eine Vermögensteuer für Superreiche", sagte sie dem "Spiegel". "Es gibt diese Mehrheiten aber in der Bevölkerung." Solange dies alleine die Linke vertrete, könne daraus keine Regierungspolitik werden. "Deshalb wäre es gut, wenn Politiker unterschiedlicher Parteien, die für ein solches Programm zusammenstehen, sich zusammenschließen."

Führende Sozialdemokraten verteidigen derweil die mit der Union vereinbarten Kompromisse. "Die Qualität der Vereinbarung erschließt sich, je mehr man sich damit beschäftigt", sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil den Zeitungen der Funke-Gruppe laut Vorabmeldung. Die SPD habe fast alle ihrer 55 Ziele erreicht. "Das lässt sich sehen."

Fraktionschefin Andrea Nahles will aktiv für eine Zustimmung werben. "Wir reisen auch", sagte sie in der ARD angesichts der geplanten NoGroKo-Tour von Juso-Chef Kühnert: "Ich bin da sehr zuversichtlich."

