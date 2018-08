Politik

Greenpeace kritisiert Regierung: Klimaschutzziel laut Studie noch erreichbar

Das Klimaschutzziel, CO2-Emissionen bis 2020 um 40 Prozent gegenüber 1990 zu senken, hat die Regierung aufgegeben. Eine Studie zeigt jetzt aber: Zu spät ist es dafür noch nicht. Einzig konsequente Entscheidungen über alte Braunkohleblöcke fehlen.

Deutschland könnte sein ursprüngliches Klimaziel für 2020 zur Senkung des CO2-Ausstoßes einer Studie zufolge noch erreichen - ohne dabei die Stromversorgung zu gefährden. Laut einer Untersuchung des Fraunhofer Instituts für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik im Auftrag der Umweltschutzorganisation Greenpeace müssten dafür die ältesten Braunkohleblöcke abgeschaltet werden und einige Braunkohlekraftwerke ihre Leistung leicht drosseln. Außerdem müsste die Wind- und Solarkraft wie im Koalitionsvertrag vereinbart ausgebaut werden.

Die Bundesregierung hatte ursprünglich zugesagt, die deutschen CO2-Emissionen bis 2020 um 40 Prozent gegenüber 1990 zu senken. Die Regierung hat das Ziel aber inzwischen aufgegeben. Laut dem Mitte Juni von SPD-Umweltministerin Svenja Schulze vorgelegten Klimaschutzbericht 2017 dürften die Treibhausgas-Emissionen bis 2020 nur um etwa 32 Prozent unter dem Stand von 1990 liegen.

Die Fraunhofer-Studie zeigt nun, wie das 40-Prozent-Ziel noch erreicht werden könnte. Technisch sei das Klimaziel 2020 "problemlos erreichbar", erklärte Co-Autor Norman Gerhardt. "Die versorgungssichere Lösung ist ein Dreiklang aus Abschaltung und Drosselung der ältesten Braunkohleblöcke sowie dem im Koalitionsvertrag beschlossenen Ausbau von Solar- und Windanlagen."

Die Studie führt 14 Braunkohleblöcke auf, die dazu bis 2020 stillgelegt werden müssten. Gemeinsam haben sie eine Leistung von 6,1 Gigawatt. Außerdem müssten die verbliebenen Braunkohlekraftwerke, die im Jahr 2020 ein Alter von mindestens 20 Jahren erreicht haben, gedrosselt werden. Parallel dazu müssten über die im Koalitionsvertrag vereinbarten Sonderausschreibungen Windkraft- und Solaranlagen mit einer Leistung von neun Gigawatt gebaut werden.

Keine Entschädigungszahlungen an die Energiekonzerne nötig

Betroffen wären nach dem Vorschlag vor allem Nordrhein-Westfalen mit Stilllegungen sowie die Lausitz mit Drosselungen. Diese Unterscheidung würde strukturschwachen Regionen in Ostdeutschland auch einen besseren sozialen Übergang ermöglichen, sagte Gerhardt. Sowohl der Fraunhofer-Experte als auch Peters erklärten, dass die Abschaltung alter Braunkohlekraftwerke ohne Entschädigungszahlungen an die Energiekonzerne möglich sei. In dem berechneten Szenario müsste Deutschland seine derzeitigen Stromexporte deutlich zurückfahren. Die große Koalition hatte ein verbindliches nationales Klimaschutzziel 2020 auf Druck der Braunkohleländer Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Sachsen abgeschwächt. CDU, CSU und SPD bekennen sich zwar im Koalitionsvertrag zu den Zielen für 2020, 2030 und 2050. Aber in der Passage zum ausschließlich national definierten Ziel 2020 heißt es nur, die Koalition wolle die "Handlungslücke beim Klimaschutz bis 2020 verkleinern".

Ein zweites Szenario ohne einen entsprechenden Ausbau der Erneuerbaren Energien sieht zusätzliche Stilllegungen von Braunkohleblöcken und zusätzliche Drosselungen vor. Die Energiegewinnung durch Braunkohle gilt als besonders klimaschädlich.

"Wenn die Bundesregierung ihr Klimaziel ohne Not aufgibt, torpediert sie jeden internationalen Ehrgeiz, den Planeten zu kühlen", erklärte Greenpeace-Energieexpertin Anike Peters. "Deutschland kann 2020 wie versprochen 40 Prozent weniger Treibhausgase ausstoßen und dabei die Versorgung sicherstellen. Nicht die technischen Möglichkeiten fehlen, sondern allein der politische Wille."

Quelle: n-tv.de