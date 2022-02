Bereits wenige Stunden nach Beginn des Großangriffs rücken russische Truppen bis auf wenige Kilometer an die ukrainische Hauptstadt heran. Die ukrainische Armee verliert einen Militärflughafen nahe Kiew und ganze Gebiete im Süden des Landes.

Die russische Armee hat nach Angaben der ukrainischen Regierung einen Militärflugplatz nahe Kiew eingenommen. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, es handele sich um den wenige Kilometer von der nordwestlich der ukrainischen Hauptstadt gelegenen Flughafen Hostomel. Er habe die ukrainische Armee angewiesen, die "feindlichen Fallschirmjäger zu zerstören" und den Flugplatz zurückzuerobern.

Zudem verloren die ukrainischen Behörden nach eigenen Angaben die Kontrolle über Teile im Süden des Landes. Das teilte die Regionalverwaltung des Gebiets Cherson mit. Die Stadt Cherson liegt am Fluss Dnipro. Auch das Gebiet Henitschesk stehe nicht mehr unter ukrainischer Kontrolle.

Es gab bereits am Nachmittag Bilder, die zeigen, dass russische Truppen am Dnipro den Staudamm von Nowa Kachowka erobert haben sollen. Befürchtet wird, dass Russland auch in die Schwarzmeer-Stadt Odessa einmarschiert. Selenskyj sprach von einer schwierigen Lage im Süden des Landes. Nach ukrainischen Angaben wurden auch ein Kanal und ein Wasserkraftwerk erobert. Nach der Annexion der ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel 2014 durch Russland hatte die Ukraine den für die Wasserversorgung wichtigen Nord-Krim-Kanal gesperrt.

Gefechte bei Tschernobyl-Lager, Ausgangssperre in Kiew

Ukrainische Soldaten heute in der Region Charkiw. (Foto: REUTERS)

Der Großangriff hatte in der Nacht begonnen. Russische Bodentruppen drangen von mehreren Seiten in die Ukraine ein, in zahlreichen Städten gab es Raketenangriffe. In Kiew und in der Hafenstadt Mariupol waren ebenso Explosionen zu hören wie in der Schwarzmeerstadt Odessa, in der zweitgrößten Stadt des Landes, Charkiw, sowie in Kramatorsk und an der Frontlinie zu den ostukrainischen Separatisten-Gebieten. Am Nachmittag lieferten sich russische und ukrainische Soldaten dann bereits Kämpfe nahe Kiew. Dutzende Menschen wurden getötet. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko verhängte eine nächtliche Ausgangssperre.

Beschädigte Radaranlagen und andere Ausrüstung einer ukrainischen Militäreinrichtung außerhalb von Mariupol. (Foto: dpa)

Auch in der Nähe des Atommüll-Lagers Tschernobyl wurde nach ukrainischen Regierungsangaben gekämpft. "Russische Besatzungskräfte versuchen, das Atomkraftwerk Tschernobyl zu erobern", twitterte Selenskyj. "Unsere Verteidiger geben ihre Leben dafür, dass sich die Tragödie von 1986 nicht wiederholt." Der Staatschef betonte: "Das ist eine Kriegserklärung gegen ganz Europa."

Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, die russische Armee habe mehr als 70 militärische Ziele in der Ukraine zerstört, darunter elf Flugplätze. Der Militäreinsatz werde so lange wie nötig andauern, erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Der Westen verurteilte den Einmarsch als Völkerrechtsbruch, die Nato aktivierte ihre Verteidigungspläne.

Die EU kündigte an, umgehend verschärfte Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte in Brüssel, sie werde den Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedsländer ein weiteres Paket "massiver und gezielter Sanktionen" vorschlagen. Russland kündigte "harte" Vergeltungsmaßnahmen an. Die "unfreundlichen" Maßnahmen der EU würden Moskau nicht an der Unterstützung der Separatisten in der Ostukraine hindern, betonte das Außenministerium.