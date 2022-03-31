День війни у огляді Росія посилює авіаудари по Києву – Путін підписав указ про розрахунки за газ

Навколо Києва тривають запеклі бої. Хоча наземних атак поменшало, Росія посилює авіаудари по столиці. Повідомляють, що у Чернігові російські військові обстріляли колону з гуманітарною допомогою. Президент Путін заявляє, що розрахунки за газ прийматимуть лише в рублях. Тим часом делегація на чолі з Володимиром Кличком несподівано відвідала Берлін. Коротко про 36-й день війни.

Під Києвом досі тривають запеклі бої

Недовіра Заходу до заяви Росії про те, що вона виведе війська з околиць Києва очевидно підтвердилася. Навіть якщо наземна присутність навколо Києва зменшиться, російські військові продовжують тиснути на місто за допомогою авіаударів. Пентагон прогнозує продовження авіаударів по столиці та північному місту Чернігову. Лише за останню добу їх було 300, пише репортер Пентагону Кейтлін Дорнбос у Twitter. На півночі Києва йдуть запеклі бої, спостерігається вогонь російської артилерії.

НАТО також не бачить виведення військ навколо Києва, але, як і раніше США, говорить про переміщення. Росія продовжує тиснути на Київ та інші міста. Слід очікувати «подальших наступальних дій», заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Україна повідомила про військові успіхи в боях за Київ. Із середи підрозділи Нацгвардії знищили артилерію, ракетні комплекси та кілька десятків бронемашин російських військ, повідомили у МВС. Незалежна перевірка цієї інформації неможлива.

Росія, схоже, теж не відходить від Чернігова. Гуманітарний конвой, який мав доставити в безпечне місце мирних жителів міста на півночі України, був обстріляний протягом дня, повідомляють українські джерела. Одна людина загинула, четверо отримали важкі поранення, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова. Вона звинуватила російських військових у запобіганні будь-яким спробам евакуації.

Наступ на сході України

За даними НАТО, російські війська посилюють атаки на Донбасі. Росія повідомила про територіальні здобутки у цьому районі. Село Золота Нива на південному заході від Донецька тепер знаходиться під контролем Росії, заявив речник Міноборони Росії Ігор Конашенков. Зі вчора російські частини просунулися там на шість кілометрів. Було вбито до 60 супротивників. За їхніми власними заявами, проросійські сепаратисти також захопили території. «Звільнено» понад 90 відсотків Луганської області. Більше половини Донецької області контролюють проросійські сили.

У східноукраїнській Дніпропетровській області, за словами місцевого губернатора Валентина Резніченка, російські ракети влучили у військовий об’єкт і склад пального. Унаслідок атаки загинули дві людини. Ще п’ятеро осіб отримали поранення. Цю інформацію також важко перевірити.

Голова НАТО Столтенберг очікує «наступальних дій, які завдадуть ще більших страждань» на Донбасі. За словами високопоставленого представника Пентагону, активізація російського наступу на сході України також є наслідком провалу в Києві. «Зміна пріоритетів на Донбасі чітко свідчить про те, що вони знають, що не змогли взяти столицю», – йдеться у повідомленні.

Атомний регулятор для контролю над Чорнобилем

За українською інформацією, Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ в майбутньому контролюватиме окуповану Чорнобильську АЕС та ще одну АЕС у Запоріжжі. Для цього буде організовано онлайн-моніторинг, повідомив голова оператора державних атомних електростанцій «Енергоатом» Петро Котін. Міжнародне агентство з атомної енергії має використати свій вплив, щоб забезпечити невтручання російських ядерних інстанцій у роботу атомних електростанцій.

Велика кількість російських військ вже виведена від зруйнованого чорнобильського реактора. Держоператор «Енергоатом» повідомив, що вони вирушили у бік кордону з Білоруссю. Зараз на місці є лише кілька солдатів.

Тим часом Україна заявила, що майже вся її оборонна промисловість була знищена російськими нападами. Про це заявив Олексій Арестович, радник президента Володимира Зеленського.

Путін вимагає оплату за газ у рублях

Щодо питання постачання газу, президент Володимир Путін зробив офіційну заяву, наказавши західним державам відкрити рахунки в Газпромбанку, щоб і надалі отримувати російський газ. Правило є чинним із завтрашнього дня. В іншому разі поставки до «недружніх» країн будуть припинені, зазначив очільник Кремля.

Згідно з указом, який підписав Путін, платежі на російський рахунок все ще можуть здійснюватися в євро або доларах. Газпромбанк буде конвертувати гроші в рублі і перераховувати Газпрому суму в російській валюті. У разі відсутності платежів поставки будуть припинені, сказав Путін. Однак, на думку експертів, перехід не матиме фактичного впливу.

Володимир Кличко зустрівся з Габеком у Берліні

Тим часом у Берліні відбувся несподіваний дипломатичний візит з Києва. Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко вранці прибув до німецької столиці зі своєю делегацією. На зустрічі з федеральним міністром економіки Робертом Габеком він агітував за підтримку України.

Кличко чітко висловився в ефірі телеканалу Bild TV. Його країна потребує фінансової допомоги, тому що економіка занепала, їй потрібна гуманітарна допомога, тому що в деяких містах немає ані їжі, ані води, ані медичної допомоги. А ще: «Нам потрібна зброя», – сказав Кличко. Рішення з цього приводу треба приймати швидко. Бути пасивним і відвертатися означає брати участь.

Москва: Захід не розуміє, що відбувається в Кремлі

Тим часом Кремль відкинув повідомлення західної розвідки про те, що Путін був дезінформований про ситуацію в Україні. «Виявляється, ані Держдепартамент (США), ані Пентагон (Міністерство оборони США) не мають реальної інформації про те, що відбувається в Кремлі», – заявив речник Кремля Дмітрій Пєсков.

«Вони просто не розуміють, що відбувається в Кремлі. Вони не розуміють президента Путіна. Вони не розуміють механізму рішень. Вони не розуміють стиль нашої роботи». Пєсков додав: «Це не просто шкода. Це нас хвилює. Бо таке повне непорозуміння призводить лише до неправильних рішень, до необдуманих рішень, які мають дуже негативні наслідки».

Зеленський звільнив послів

Президент України Зеленський сьогодні застосував персональні заходи та відкликав послів своєї країни в Грузії та Марокко. Він розкритикував послів за те, що Ігор Долгов у Тбілісі та Оксана Васильєва в Рабаті не були «ефективними» у забезпеченні поставок зброї в Україну для захисту від російського вторгнення, а також у забезпеченні санкцій проти Росії. «Попри всю повагу: не буде зброї, не буде санкцій, не буде обмежень для російського бізнесу – шукайте, будь ласка, іншу роботу», – сказав Зеленський.

Британія хоче протидіяти кремлівській «брехні».

Тим часом Великобританія вживає подальших заходів проти Росії. Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс пояснила, що на операторські структури, які стоять за RT і Sputnik, будуть накладені санкції, щоб протидіяти «потоку брехні» від Кремля і президента Володимира Путіна. Пакет із 14 санкцій «націлений на безсоромних пропагандистів, які поширюють фейкові новини та наративи Путіна».

Нові санкції накладаються також і з боку Росії. Кремль оголосив про заборону в’їзду політикам ЄС. «Обмеження поширюються на найвищих посадових осіб ЄС, включаючи низку комісарів ЄС і керівників військових структур ЄС, а також переважну більшість євродепутатів, які підтримують антиросійську політику», – повідомили у МЗС у Москві.