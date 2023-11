Beim Immobilienkredit lässt sich wieder was sparen

Baugeld billiger Beim Immobilienkredit lässt sich wieder was sparen Artikel anhören

Immobilienkredite haben sich in den letzten Monaten rasant verteuert, sind aber derzeit um 0,3 Prozentpunkte günstiger geworden. Was sich nicht weltbewegend anhört, kann in absoluten Zahlen bei einer zehnjährigen Zinsbindung eine Entlastung von rund 20.000 Euro bedeuten.

Die Bauzinsen haben sich seit Jahresbeginn 2022 mehr als vervierfacht. Laut FMH liegt der Durchschnittszinssatz für ein Zehn-Jahres-Darlehen bei derzeit 4,02 Prozent. Je nach Anbieter schwankten diese zwischen 3,65 und 4,93 Prozent pro Jahr. Tendenz leicht sinkend.

Auch das Vergleichsportal Check24 kommt zu dem Ergebnis, dass die Bauzinsen seit dem Jahreshöchststand Ende Oktober leicht gesunken sind. Aktuell liegen die bestmöglichen Zinsen demnach sogar für zehnjährige Baufinanzierungen mit 3,60 Prozent effektiv p. a. etwa 0,3 Prozentpunkte niedriger als im Oktober.

Baugeldzinsen im Vergleich

Bei einer Baufinanzierung von 400.000 Euro und dem aktuell besten Angebot von 3,60 Prozent p. a. entstünden derart Zinskosten in Höhe von 128.162 Euro bis zum Ende der zehnjährigen Sollzinsbindung. Die monatliche Rate für Haus- oder Wohnungskäufer liegt in diesem Fall bei 1867 Euro. Im Vergleich zu einem von dem Vergleichportal zugrunde gelegten Durchschnittszins in Höhe von 4,20 Prozent bedeutet das eine Ersparnis von 20.973 Euro Zinskosten und eine um 200 Euro niedrigere Monatsrate.

Kurze oder lange Laufzeit wählen?

Mehr zum Thema Bezahlbarer Wohnraum? Immobilienkauf deutlich teurer als Miete

Wichtigster Indikator für die Entwicklung der Bauzinsen sind dabei zehnjährige Bundesanleihen. Denn sie bestimmen maßgeblich die Renditen für Pfandbriefe, die wiederum von Banken für die Refinanzierung von Immobilienkrediten genutzt werden. Die aktuellen Inflationsdaten der USA ließen nun die zehnjährige Bundesanleihe weiter fallen. Im Durchschnitt aller Zinssätze bedeutet das um 30 Basispunkte günstigere Baufinanzierungen. Gleichzeitig sinken die Kaufpreise nach wie vor. Das Angebot am Markt ist größer als die Nachfrage. Check24 sieht infolgedessen wieder gute Chancen für potenzielle Käufer.

Wer vor der Entscheidung für eine längere oder kürzere Zinsbindung steht, sollte sich überlegen, welche Zinsentwicklung er erwartet. Geht man davon aus, dass die Zinsen in fünf Jahren deutlich niedriger sein werden als heute, empfiehlt sich eine kurze Laufzeit. Geht man hingegen davon aus, dass sich die Zinsen eher nach oben bewegen, wäre eine langfristige Absicherung von 20 Jahren sinnvoll. Sicherheit kostet Geld, schafft aber langfristige Gewissheit über die eigene Belastung.