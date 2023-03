In der Summe aus Service, Preis und Angebot erzielen die Online-Goldhändler bei einem Test des Deutschen Instituts für Service-Qualität ein gutes Ergebnis. Die Leistungsspanne ist jedoch groß und reicht von vier Anbietern mit einem sehr guten Qualitätsurteil hin zu einem Unternehmen mit lediglich ausreichendem Resultat.

Deutliche Preisunterschiede

Dass beim Goldkauf ein Vergleich geboten ist, zeigt die Preisanalyse, die deutliche Unterschiede aufdeckt. Obwohl die Preise regelmäßig an den aktuellen Gold-Kurs angepasst werden, variieren im Test die Anbieterpreise der Goldbarren und -münzen. Wer das jeweils günstigste statt des teuersten Angebots wählt, kann bei den untersuchten Produkten im Schnitt gut zehn Prozent sparen.

Ein Beispiel: Ein 100-Gramm-Goldbarren (999,9 Feingold) kostet zum Testzeitpunkt je nach Online-Goldhändler zwischen 5512 Euro und rund 6086 Euro. Das Einsparpotenzial liegt hier bei satten 574 Euro.

Defizite im Service

Die Goldhändler im Internet können mit einem sehr umfangreichen Angebot glänzen, zeigen aber in puncto Service Defizite. Bei Anfragen per E-Mail und am Telefon erhalten Interessierte zwar freundliche, verständliche und fast ausnahmslos korrekte Auskünfte. Die Beratung ist aber oft lückenhaft und wenig individuell.

Besser schneidet der Online-Service ab: Die Internetauftritte bieten umfangreiche und gut aufbereitete Informationen sowie einen transparenten und sicheren Bestellprozess.

Versandkosten als möglicher Kostentreiber

Auffällig sind die Unterschiede bei den Versandkosten, die mit bis zu 39,99 Euro zu Buche schlagen können. Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität, rät: "Der Goldkauf im Internet bringt einige E-Commerce-Besonderheiten mit sich. So besteht kein Widerrufsrecht, Vorkasse ist hier die dominierende Zahlungsoption und beim Kauf fällt keine Mehrwertsteuer an. Mein Tipp: Wer in physisches Gold investieren möchte, sollte zunächst den tagesaktuellen Kurs prüfen und dann die Kosten zwischen den Anbietern vergleichen."

Das Ranking

Mit dem Qualitätsurteil "sehr gut" geht Goldsilbershop.de als Testsieger aus der Studie hervor. Der Anbieter überzeugt mit dem im Vergleich besten Service. Der Internetauftritt punktet mit einem sehr hohen Informationswert, verständlichen Inhalten und Bedienungsfreundlichkeit. Am Telefon beraten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr kompetent. Das Angebot ist zudem ausgesprochen umfangreich - so sind neben Gold beispielsweise auch Silber, Palladium und Kupfer als Barren und Münzen erhältlich. Ein sehr gutes Ergebnis erzielt der Testsieger auch in der Preisanalyse - die Kosten liegen hier stets unter dem Branchenschnitt.

Auf dem zweiten Platz positioniert sich Auragentum, ebenfalls mit einem sehr guten Gesamtergebnis. Das Unternehmen bietet den besten Online-Service mit einem sehr informativen Internetauftritt, der zudem in der Nutzerbewertung am besten abschneidet. Das im Test drittbeste Ergebnis in puncto Angebot sowie das sehr gute Resultat in der Preisanalyse tragen ebenfalls zur positiven Platzierung bei.

Rang drei belegt Anlagegold24 (Qualitätsurteil: "sehr gut"). Der Online-Goldhändler bietet im Vergleich insgesamt die attraktivsten Preise: In rund 89 Prozent der Fälle sind die Produkte zum Testzeitpunkt hier am günstigsten. Anlagegold24 profiliert sich zudem mit dem besten telefonischen Service, der nur knapp ein gutes Ergebnis verfehlt - kurze Wartezeiten bis zur Gesprächsannahme und eine lösungsorientierte Beratung fallen positiv auf.