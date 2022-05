Die Energiekosten steigen rapide. Für alle. Auch für die rund 21 Millionen Rentner. Dennoch sollen sie die von der Bundesregierung beschlossene 300-Euro-Energiepreispauschale nicht erhalten. Denn den einmaligen Zuschuss im September sollen nur die einkommensteuerpflichtigen Erwerbstätigen bekommen.

Begründet wird dies durch die kürzlich beschlossenen üppigen Erhöhungen der Renten zum 1. Juli dieses Jahres. Ungeachtet dessen, dass diese unter Umständen auch der Steuer unterliegen und die grassierende Inflation kräftig an ihnen nagen wird.

Damit der Ärger bei den Ruheständlern nicht überhandnimmt, hat die CDU-Finanzexpertin Antje Tillmann via "Bild-Zeitung" einen Trick parat, wie die Ausgeschlossenen dennoch an das Geld kommen können. Auf den ersten Blick klingt der Vorschlag wenig verlockend, denn Tillmann rät Rentnern, wieder zu arbeiten. Zwar wünschen sich viele von ihnen, im Alter noch aktiv zu sein, aber sie dachten dabei vermutlich weniger daran erneut zu buckeln, als eher an Sport, Reisen, Aktivitäten mit Freunden und der Familie, den Garten und vielleicht noch an etwas Kultur.

Eine Stunde Babysitten und 312 Euro kassieren

Doch keine Aufregung bitte. Denn gemeint ist bei Weitem keine Vollzeitbeschäftigung. Laut Finanzministerium ist es ausreichend, nur einen Tag eine Beschäftigung auszuüben, um auf der Liste der Begünstigten zu landen. Nach dem Regierungsentwurf profitieren auch "alle in diesem Jahr geringfügig Beschäftigten von der Energiepreispauschale - sowohl die 450 -Euro-Minijobber wie auch kurzfristig (geringfügig) Beschäftigte - unabhängig von der genauen Art der Besteuerung."

Dafür ist es ausreichend, dass ein Rentner beispielsweise nur einmal im Jahr 2022 eine Stunde auf seinen Enkel aufpasst und dafür von seinen Kindern 12 Euro Mindestlohn im Rahmen eines Minijobs oder selbständiger Tätigkeit erhält. Im Anschluss gibt er diese Einkünfte in der Steuererklärung an und bekommt die Energiepreispauschale im Mai 2023 ausbezahlt, so Tillmann. Was im genannten Beispiel einem Stundenlohn von 312 Euro entsprechen würde. Nicht übel.

Der Nachweis darüber, dass die Arbeit auch tatsächlich ausgeführt wurde, wird am besten mit einem Kontoauszug, der das erhaltene Gehalt beziehungsweise Honorar aufweist, geführt.

