Sebastian Vettel findet keinen Weg aus der Krise: Im Qualifying zum F1-Jubiläumsrennen verpasst der Ferrari-Pilot die Top Ten. An der Spitze enteilt Mercedes der Konkurrenz, den ersten Startplatz sichert sich Valtteri Bottas. Nico Hülkenberg überrascht.

Valtteri Bottas (Finnland) hat sich die Pole Position für das fünfte Saisonrennen der Formel 1 geholt. Beim Jubiläums-Grand-Prix in Silverstone (Sonntag 15.10 Uhr/RTL, Sky und im Liveticker bei ntv.de) verwies der Mercedes-Fahrer seinen Teamkollegen, Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien), auf Platz zwei. Den dritten Startplatz sicherte sich überraschend Racing-Point-Ersatzmann Nico Hülkenberg.

"Ich bin etwas überrascht, hier zu stehen. Ich habe ein großes Lächeln im Gesicht", sagte Hülkenberg nach seinem Husarenritt. WM-Spitzenreiter Hamilton erklärte: "Das war von mir nicht die perfekte letzte Runde. Valtteri hat einen super Job gemacht." Sebastian Vettel stellte den Ferrari lediglich auf Platz zwölf. Der viermalige Weltmeister verpasste damit zum zweiten Mal in dieser für ihn zunehmend frustrierenden Saison das Q3, während sein Teamkollege Charles Leclerc (Monaco) Rang acht eroberte.

"Es war alles, was ich hatte. Das war alles, was drin war im Auto. Ich habe es versucht. Danke", funkte Vettel recht emotionslos an seine Box. Am Sky-Mikrofon fügte er hinzu: "Das Ziel war, weiter nach vorne zu kommen. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meinen Runden. Mehr war heute nicht drin mit dem Auto. Ich versuche jedes Mal, den Reset-Knopf zu drücken und mein Bestes zu geben."