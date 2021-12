Lewandowskis zweiter Platz bei der Ballon-d'Or-Wahl sendet Schockwellen. Ist der Pole überhaupt noch von der Fußball-Bundesliga überzeugt? In den vergangenen Jahren flirtet er immer wieder mit einem Wechsel zu Real Madrid. Laut spanischen Medienberichten könnte es nun konkret werden.

Robert Lewandowski und kein Ende. Erst am Montag wurde dem Polen der Ballon d'Or von Lionel Messi aus den Händen geraubt. So zumindest die Wahrnehmung derer, die nicht glauben wollten, dass der Bundesliga-Torjäger im vergangenen Jahr schlechter gespielt hat als der Argentinier. Doch die Probleme beginnen eben bei der Bezeichnung "Bundesliga-Torjäger". Denn es ist so: Die deutsche Top-Liga gilt im internationalen Vergleich nur noch als zweitklassig, sie hat zu wenig Strahlkraft über die Landesgrenzen oder maximal die Sprachgrenzen hinaus. Das soll der Star von Bayern München nun auch erkannt haben, berichtet die spanische Zeitung "AS".

Somit ploppen nur zwei Tage vor dem deutschen Klassiker erneut die Gerüchte auf, die den Star des FC Bayern München durch seine Karriere hinweg begleitet haben, die jedoch nie über den Status eines Gerüchts hinauskamen. Wieder einmal soll Lewandowski mit einem Wechsel zu Real Madrid liebäugeln, eben auch um seine letzte Chance auf den begehrten Ballon d'Or und die damit einhergehende internationale Anerkennung für die Ewigkeit zu wahren. Das scheint, sollte sich "France Football", der Ausrichter der Wahl, nicht erbarmen und dem 33-Jährigen nachträglich den Award für 2020 aushändigen, in Deutschland kaum möglich.

Gigant im Zwergenland

Und so soll Lewandowski laut "AS" seinen Agenten, Pini Zahavi, angewiesen haben, einen Wechsel zu Real Madrid vorzubereiten. Zahavi gelang es bereits im vergangenen Sommer, David Alaba bei den Königlichen unterzubringen. Er gilt als harter Hund. Bei Real Madrid steht mal wieder ein Umbruch bevor. Der Franzose Kylian Mbappé soll von Paris St. Germain kommen - und könnte den Wechsel zur kommenden Saison bereits Anfang Januar vollziehen, denn Mbappés Vertrag in Paris läuft bekanntlich aus. Großes Interesse an einer Verlängerung scheint er nicht zu haben, bereits im Sommer 2021 hielten sich bis zum letzten Tag der Transferperiode die Gerüchte über einen bevorstehenden Wechsel zum spanischen Giganten. Der ist, nach allem, was wir wissen, nur aufgeschoben und nicht aufgehoben.

Lewandowski, der beim FC Bayern bis 2023 unter Vertrag steht, ist seit langer Zeit immer wieder ein Kandidat bei Real Madrid. Kein Wunder: Der Pole ist seit Jahren einer der treffsichersten Stürmer der Welt. Selten gönnt er sich eine Auszeit, liefert stets ab. Ob gegen Barcelona in der Champions League oder Hertha BSC in der Bundesliga. In dieser Saison steht der Pole bei unglaublichen 25 Toren in nur 20 Pflichtspielen für den FC Bayern, neun davon erzielte er allein in nur fünf Spielen in der Königsklasse Europas. Seit Jahren überragt er mit seiner Trefferquote alle anderen Spieler der Bundesliga. Ketzerisch gesagt: ein Gigant im Zwergenland.

"AS" berichtet nun, dass Lewandowski alles daransetzen will, im kommenden Sommer zu Real Madrid zu wechseln, auch um seinen Dortmunder Rivalen Erling Haaland auszustechen. Der Norweger steht ebenfalls vor dem Absprung aus der Bundesliga. Auch, wenn Borussia Dortmund das Ende der Haaland-Zeit bislang noch nicht eingestehen will und in der Öffentlichkeit weiterhin fest an ein Bleiben des kommenden Superstars des Weltfußballs glaubt.

Das Benzema-Problem

Damit stehen sie jedoch allein auf weiter Flur. Für beide Stürmer jedoch scheint die Tür eigentlich verschlossen. Denn mit Karim Benzema hat Real Madrid weiterhin einen der Top-Stürmer der Welt unter Vertrag. Für den deutschen Weltmeister Toni Kroos sogar den Top-Star überhaupt. Der, so erzählte der ehemalige Nationalspieler in dieser Woche in seinem Podcast, hätte der eigentliche Gewinner des Ballon d'Or sein müssen.

Eine Frage des Timings also und für Real Madrid keine einfache Situation, aber vielleicht die einzige Möglichkeit, entweder Haaland oder Lewandowski zu verpflichten. Beide Spieler werden nur einmal auf dem Markt sein, sich für einen Wechsel entscheiden und danach entweder einige Jahre bei ihrem neuen Verein spielen oder, im Falle des Polen, mit großer Wahrscheinlichkeit die Karriere beenden.

Gerade bei Haaland erwartet Real Madrid jedoch Konkurrenz aus ganz Europa und gerade die aus England hat starke Argumente. Dort ist Haaland geboren, dort hat sein Vater bei Manchester City gespielt und dort hat bei Manchester United mit Ralf Rangnick jemand angeheuert, der den Weg des Norwegers schon lange Zeit begleitet und der sogar eine "Kopfprämie" von zehn Millionen Euro für die Verpflichtung des BVB-Stars erhalten soll, wie die "Bild" berichtet.

Nun gilt es natürlich festzuhalten: All das sind Gerüchte. All das sind keine harten Fakten. Doch es sind Indizien dafür, dass die Fußball-Bundesliga bereits im kommenden Sommer zwei ihrer größten Stars verlieren wird. Bis dahin gilt es, jedes Tor Lewandowskis, jedes Tor Haalands abzuspeichern, um auch noch in Jahrzehnten auf diese unwirkliche Zeit zurückzugreifen. Damals als zwei der weltbesten Stürmer die Bundesliga zerschossen.