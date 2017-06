Technik

Ein echter Flaggschiff-Killer?: OnePlus 5 ist auf dem Sprung

Der chinesische Hersteller OnePlus lässt in Kürze sein neues Smartphone-Biest von der Leine. Dessen Vorgänger waren günstige Top-Geräte, die der Oberklasse-Konkurrenz das Fürchten lehrten. Das könnte das OnePlus 5 auch sein.

Der Nachfolger des OnePlus 3T wird das OnePlus 5 sein. Warum kein 4er-Modell? Ganz einfach, die Zahl 4 gilt in China als Unglückszahl, weswegen der Hersteller sie überspringt. Voraussichtlich wird das Gerät noch in diesem Monat vorgestellt, und die Branche wartet gespannt darauf, was die Chinesen diesmal auspacken. Schon das OnePlus One, mit dem sie 2014 ihr Debüt gaben, glänzte mit einer Oberklasse-Ausstattung zum Preis eines Mittelklasse-Smartphones. Das ist auch bei den folgenden Geräten so geblieben und auch das OnePlus 5 könnte wieder ein echter "Flaggschiff-Killer" werden.

Diversen Gerüchten zufolge soll das Smartphone ein 5,5 Zoll großes QHD-Display haben. Möglicherweise bleibt es aber auch bei einer Full-HD-Auflösung, die ein guter Kompromiss zwischen Schärfe und Energiesparen ist. Nötig hat dies das OnePlus 5 wohl nicht unbedingt, der Akku hat angeblich eine Kapazität von 3600 Milliamperestunden. Dazu soll der Hersteller "Dash Charge" weiter verbessert haben, eine geschickte Schnellade-Technik, bei der das Netzteil die Abwärme aufnimmt und sich so der Akku kaum erhitzt.

Dual-Kamera auf der Rückseite

Angetrieben wird das Android-Gerät voraussichtlich von Qualcomms aktuellem Top-Prozessor Snapdragon 835, der auf satte 6 Gigabyte Arbeitsspeicher zugreifen kann. Intern sollen stolze 128 Gigabyte Flash-Speicher zur Verfügung stehen. Als ziemlich wahrscheinlich gilt, dass das OnePlus 5 eine Dual-Kamera auf der Rückseite hat. Der Hersteller hat stolz verkündet, dass er mit den Experten von DxO zusammenarbeitet, was zu Bildern von hoher Qualität führen soll.

Vermutlich hat das Gerät ein Aluminiumgehäuse und keine gläserne Rückseite, wie es derzeit bei anderen Herstellern fast schon ein Muss ist. Der Fingerabdrucksensor sitzt wahrscheinlich unterm Display auf der Vorderseite. Wie ein Tweet des Unternehmens vermuten lässt, ist sein neues Smartphone trotz gleicher Displaygröße und angewachsenem Akku kleiner als der Vorgänger.

Die Hardware scheint gut genug für einen "Flaggschiff-Killer" zu sein - vorausgesetzt der Preis stimmt. Diesen wird OnePlus aber wohl noch bis zur Premiere für sich behalten.

Quelle: n-tv.de