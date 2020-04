Pedelecs mit Mittelmotor sind meist groß und schwer. Nicht so das Kompaktrad von Bernds. Kaum mehr als zehn Kilogramm wiegt es in der leichtesten Basisversion, bringt seinen Fahrer aber mit dem stärksten Akku 185 Kilometer weit. Doch so klein das Bike, so groß ist sein Preis.

So klein kann Bernds Kompaktrad werden. (Foto: Bernds)

In Zeiten von Corona ist ja Radfahren, gerade in den größeren Städten, zu einer der wichtigsten Art der Fortbewegung geworden. Noch besser könnte es natürlich gehen, wenn das Zweirad nicht nur kompakt in den Maßen ist, sondern sich auch noch falten lässt und während der Fahrt den Pedalritter bei der Arbeit mit einem E-Antrieb unterstützt. Gibt’s nicht? Doch, gibt’s!

Bernds, ein am Bodensee ansässiger Klappradspezialist, hat ein neues Pedelec-Modell mit dem schlichten Namen Kompaktrad vorgestellt. Und wie die Modellbezeichnung bereits andeutet, handelt es sich hierbei um ein kleines E-Bike auf 20-Zoll-Rädern.

Extrem leicht

Fahrer ab einer Größe von 1,40 Meter bis zu 2,10 Meter finden auf dem Kompaktrad die richtige Sitzposition. (Foto: Bernds)

Nach Ansicht von Bernds soll sich die Radgröße von lediglich 20 Zoll entgegen landläufig verbreiteter Vorurteile keineswegs nachteilig auf das Fahrverhalten auswirken. Im Gegenteil: Nach Ansicht der Bayern sorgt dieses Format unter anderem für weniger Rollwiderstand und Gewicht. Mit knapp über 9,8 Kilogramm wiegt die Basisversion nicht einmal halb so viel wie normale Mittelmotor-Pedelecs auf großen Rädern.

Dabei kann das Kompaktrad ordentlich was wegschleppen. Der in Handarbeit gefertigte Stahlrahmen erlaubt nämlich eine Zuladung von bis zu 140 Kilogramm. Darüber hinaus lassen sich bei dem ohnehin schon kleinen E-Bike zum besseren Transport Sattelstange und Lenker herausnehmen und seitlich anklappen. Eine Memory-Funktion erleichtert den anschließenden Zusammenbau.

Ein 40 Newtonmeter starker Shimano-Steps-Motor unterstützt den Fahrer beim Vortrieb. (Foto: Bernds)

Damit das Kompaktrad auch wirklich von jedem gefahren werden kann, bieten Lenker und Sattel einen extrem großen Verstellbereich. Piloten mit einer Körperhöhe von 1,40 Meter sind ebenso wie Menschen mit 2,10 Meter in der Lage das Klapprad zu steuern.

Zwei Akkus zur Wahl

Für die elektrische Unterstützung sorgt dann ein 40 Newtonmeter starker Shimano-Steps-Motor mit der Bezeichnung E5000. Der lässt sich wahlweise mit einem 418 oder 504 Wh großen Akku kombinieren. Mit der stärkeren Variante verspricht Bernds eine Reichweite von bis zu 185 Kilometern. Neben dem Akku ist auch das mittig im Lenker befindliche Bordcomputer-Display abnehmbar.

Über den Bordcomputer kann der Fahrer neben der Geschwindigkeit auch die Reichweite und den Akkustand ablesen.

Kombinierbar ist das Kompaktrad wahlweise mit verschiedenen Ketten- oder Nabenschaltungen mit 8, 11 oder 14 Gängen, sowie mit Ketten- oder Riemenantrieb. Im Konfigurator lassen sich zudem Schutzbleche, Lichtanlagen oder hydraulische statt mechanischer Scheibenbremsen bestellen.

In der Basisversion mit Zweigangschaltung werden 3350 Euro aufgerufen, rund 4400 Euro sind es mit 8-Gang-Nabenschaltung und Riemenantrieb. Mit Schutzblechen, Lichtanlage und weiteren Extras lässt sich der Preis dann aber auch locker über 5000 Euro treiben.