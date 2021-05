KTM hat mit seiner überarbeiteten Reiseenduro 1290 Adventure S einen großen Schritt gemacht. So groß, dass man technisch gesehen jetzt locker auf Augenhöhe mit dem Platzhirsch BMW R 1250 GS fährt. Vielleicht sogar vorbei, den hier gibt es sogar einen adaptiven Tempomat in Serie.

Blickt man auf die deutsche Zulassungsstatistik im Segment der Edel-Reiseenduros, zeigt sich nach vier Monaten des Jahres 2021 das gewohnte Bild: Die BMW R 1250 GS führt mit deutlichem Vorsprung (4565 Stück), gefolgt von der KTM 1290 Super Adventure (544 Stück). Auf der Straße ist der Abstand zwischen der GS und der Verfolgerin aus Österreich allerdings wesentlich geringer als es die Zahlen suggerieren. Nie in den fast 20 Jahren, in denen KTM in diesem Segment aktiv ist, war man dem weltweiten Marktführer, so dicht auf den Fersen wie zurzeit.

Nicht nur leicht in der Handhabung

Die Sitzhöhe der KTM 1290 Adventure S beträgt auf Wunsch zwischen 85 und 87 Zentimeter. (Foto: Ulf Böhringer)

Und das liegt nicht nur daran, dass die Handhabung der KTM wirklich leicht fällt. Dass sie - ohne die gut nutzbaren Koffer - 246 Kilogramm wiegt, ist nur beim Rangieren zu spüren; da erscheint sie lästig groß und schwer, wobei sie sich für das Gewicht ausgezeichnet auf den Hauptständer hieven lässt. In Fahrt verliert der Koloss aber seinen anfänglichen Schrecken. Die KTM lenkt in Kurven leicht ein, gehorcht dem kleinsten Druck an der ideal breiten und bestens geformten Lenkstange und durcheilt Kurven ohne jegliches Aufheben. Der in der Höhe um zwei Zentimeter verstellbare Fahrersitz ist gut gepolstert, sodass sich zusammen mit den perfekt platzierten Fußrasten auch lange Strecken entspannt abspulen lassen.

Die semiaktiv arbeitenden Radaufhängungen - vorne federt und dämpft eine Upside-down-Telegabel, hinten ein Zentralfederbein mit Vorspannungs-Einstellautomatik - gewährleisten in allen Situationen guten Fahrkomfort und sicheres Fahrverhalten. Bei starkem Verzögern taucht die Front aber trotz Anti-Dive-System relativ stark ein.

Mit adaptiven Tempomat

Bei 160 PS muss man über Leistungsmangel bei der KTM 1290 Adventure S nicht nachdenken. (Foto: Ulf Böhringer)

Die drei Scheibenbremsen samt dem von Bosch bezogenen Kurven-ABS sind über jeden Zweifel erhaben. Selbst mit montierten Seitenkoffern flitzt die KTM dank eines schwingungsentkoppelten Trägersystems pfeilgerade über die Autobahn, egal ob mit 130 oder 180 km/h oder noch mehr, wenn's denn unbedingt sein muss. Sehr wirksam ist der stufenlos in der Höhe einstellbare Windschild nicht nur wegen seiner feinen Aerodynamik, sondern auch wegen des Verstellmechanismus.

Bedeutsamer als die ohnehin das rational fassbare Maß übersteigende Motorleistung von 160 PS ist in diesem Segment mittlerweile die Elektronik-Ausstattung. Bei den Fahrsicherheits- und Fahrassistenzsystemen fährt KTM in der ersten Reihe. Zusammen mit der Ducati Multistrada V4 ist sie die enzige Reiseenduro, die mit einem serienmäßig verbauten adaptiven Tempomat (ACC) ausgestattet ist. Das System funktioniert nach einiger Eingewöhnung auch auf dicht befahrenen Landstraßen bestens. Abstände und Regelungsintensität können nach eigenem Gusto vorgewählt werden.

Stolzer Preis

Die Auswahl an Fahrprogrammen für die KTM 1290 Adventure S ist üppig. (Foto: Ulf Böhringer)

Dank Sechsachsensensor und enorm schneller Steuerungselektronik gibt es eine breite Auswahl an Fahr-, Federungs-, ABS- und Motorsteuerungsprogrammen. Die Bedienung des sehr umfangreich bestückten Bordcomputers über eine Sechstasten-Einheit links am Lenker ist insgesamt logisch, aber aufgrund der Vielfalt der Einstellmöglichkeiten und der Vielzahl der Knöpfe gewöhnungsbedürftig.

Ein Segen sind die zwei Tasten rechts am Lenker für die individuelle Belegung, so dass ein Direktzugriff auf die dort hinterlegten Funktionen - möglich ist. Billig kann ein solch leistungsstarker Technologie-Bomber wie die KTM nicht sein: Ein paar Zusatzausstattungspositionen ließen den Basispreis des Testbikes von 18.495 Euro um rund 4000 Euro klettern. Der größte Brocken ist mit 1267 Euro der sehr ansehnliche und auch angenehm tönenden Akrapovic-Auspuff.

Vor dem, in das schlüssellose Schließsystem integrierten Tankdeckel, befindet sich ein kleines Staufach. (Foto: Ulf Böhringer)

Im ersten Test fiel positiv auf, dass der Tankdeckel in das schlüssellose Start- und Schließsystem integriert ist. Auch das Anhängen und Abnehmen der Koffer ist einfach, die Spiegel lassen sich bestens ein- und verstellen. Überzeugt haben zudem die Ablesbarkeit des in der Neigung verstellbaren Displays und seine Informations-Aufbereitung. Eine integrierte Navigationsmöglichkeit besteht über die KTM-App und die Smartphone-Integration.

Enorme Reichweite

Sehr gut gefallen haben die hinterleuchteten Lenkerschalter und das füllige LED-Licht, sowie das serienmäßige Kurvenlicht. Die Erwartungen übertroffen haben Benzinverbrauch und Reichweite: Den WMTC-Normverbrauch von 5,7 Liter unterschritt die KTM mit 5,5 Litern ein wenig, wobei einschränkend angemerkt werden muss, dass der Autobahnteil recht gering und damit die Durchschnittsgeschwindigkeit kommod war. Mit diesem Fahrstil würden die 23 Liter im Tank dann aber für 400 Kilometer nonstop reichen.

Umfängliche Informationen bietet das Display der KTM 1290 Adventure S. (Foto: Ulf Böhringer)

Freilich gibt es auch an diesem insgesamt überzeugenden Motorrad noch Optimierungsmöglichkeiten: So ist zum Beispiel der Schließmechanismus der Kunststoff-Touringkoffer hakelig, es sind auch nicht sämtliche Lenkertasten hinterleuchtet. Zudem dürfte die Rückstellautomatik der Blinker schneller reagieren. Trotz einer wahrnehmbaren Domestizierung gibt sich das federleicht hochdrehende V2-Triebwerk nach wie vor als Raubein, niedrige Drehzahlen sind nicht sein Ding.

Auch der pflegeintensive Kettenantrieb ist für ein Fernreisemotorrad nicht ideal, wohingegen die Serviceintervalle von 15.000 Kilometern dieser Idee entgegenkommen. Unterm Strich: Die KTM 1290 Super Adventure S legt einen kessen, zugleich aber soliden Auftritt hin. Sie täuscht keine Fertigkeiten vor, die sie nicht auch besitzt. Ein Platz in Reihe eins ist ihr damit sicher.