"Go Baby, go!" McLaren 720S GT3X - einer ohne Gegner

Der 720S GT3X ist der schärfste Rennwagen, denn McLaren diesseits der Formel 1 bislang gebaut hat. Wer die Chance hat, ihn auf der Rennstrecke zu bewegen, dem ist ein Grinsen ins Gesicht geschrieben. Doch am Ende hat die Sache mehr als einen Haken.

Es ist Sonntagmittag im Baskenland und Zeit für ein Hochamt. Nur dass es diesmal nicht in der Kirche gefeiert wird, sondern auf dem Circuito di Navara. Statt himmlischer Glocken hört man ein infernalisches Brüllen. Und statt einem übersinnlichen Wesen gilt es einem diabolischen Überflieger, wie sie ihn selbst hier noch nie gesehen haben. Dabei ist den spanischen Streckenposten so manches schnelle Auto durchs Blickfeld gerast. Doch hier und heute bittet McLaren auf dem kleinen, aber feinen Rundkurs zur Jungfernfahrt mit dem schärfsten Rennwagen, den sie diesseits der Formel 1 bis dato gebaut haben: Garagentor auf und Strecke frei für den McLaren 720S GT3X.

Der Einstieg in den McLaren 720S GT3X bedarf schon einiger Geschmeidigkeit seitens des Piloten. (Foto: McLaren)

Dass die schwarze Flunder mutterseelenalleine in der Boxengasse steht, hat gleich zwei Gründe. Zum einen ist der Rennwagen einer von nur 15 Exemplaren, die für Preise jenseits von 700.000 Euro von Handarbeit in der Rennabteilung zu Woking gebaut werden, zum anderen will man das Risiko eines folgenschweren Fremdkontaktes auf dem Rundkurs auf ein Minimum reduzieren.

Der hat keine Gegner

Hinzu kommt, dass der 720S GT3X buchstäblich keine Gegner hat. Denn in großzügiger Ignoranz von Zulassungsvorschriften und Rennregeln gebaut, ist für ihn nicht nur die Straße tabu. Auch in der GT3-Serie hat er in dieser Form nichts mehr zu suchen. "Wir wollten alles aus diesem Auto herausholen und uns dabei endlich einmal um keine Regeln kümmern müssen", sagt Chef-Designer Sam Purvis, dessen Team dem ohnehin kaum gezügelten GT3-Rennwagen deshalb auch die letzten Fesseln abgenommen hat. Statt einer Leistungsbegrenzung auf etwa 500 PS für die leidige Balance of Power, gibt es hier schon von Hause aus "deutlich mehr als 700 PS", verrät Purvis. Und als wäre das nicht genug, findet sich im Lenkrad auch noch ein Push-to-Pass-Button, der für bis zu 30 Sekunden noch einmal 30 PS draufsattelt und zur Aufmunterung "Go Baby, Go!" über die Instrumente flirren lässt. Als würde es bei so einem Auto noch einer Anfeuerung bedürfen.

Kein anderer McLaren ist so scharf und schnell wie der 720S GT3X. (Foto: McLaren)

Dazu gibt es schärfere Splitter und größere Spoiler und am Heck einen Diffusor, der den Schlund zur Hölle wie einen Schleichweg in den Himmel aussehen lässt. Das zahlt sich aus: Kein anderer McLaren ist so scharf und schnell, schwärmen die Ingenieure und können noch immer kaum glauben, dass ihr GT3X dieses Jahr den famosen Hill Climb in Goodwood gewonnen hat oder dass er hier auf dem Circuito einem normalen GT3 die Ewigkeit von fünf Sekunden abnimmt.

Gefesselt, um ihn zu entfesseln

Das Auto mag völlig entfesselt sein, doch für den Fahrer gilt das Gegenteil. Denn als wären Helm und Hans nicht schon unbequem genug und der Überrollkäfig ein hinreichend enges Klettergerüst, verschnüren die Mechaniker den Fahrer obendrein so fest in seinem engen Sitz, dass ihm die letzte Luft aus der Lunge fährt. Ein Überseepaket ist dagegen locker geschnürt. Den Kopf ein paar Grad nach links und rechts, die Arme wenige Zentimeter auf und ab, gerade genug zum Lenken. Und die Beine? Noch so beweglich, dass irgendwo da vorne die Füße auch die Pedale finden - mehr Spielraum braucht es bei dieser Raserei aber auch gar nicht.

Für die umfängliche Bedingung der Schalter im McLaren 720S GT3X braucht es einen längeren Einführungskurs. (Foto: McLaren)

Dann nur noch das Rennlenkrad auf die Nabe stecken und die Tür ohne Kopfnuss ins Schloss fallen lassen, dann plumpst der von der Boxencrew mit Hydraulikstößeln aufgebockte Rennwagen auf den Asphalt. Nun erweckt der Startknopf den 4,0 Liter großen Achtzylinder im Nacken des Fahrers zum Leben, bis ihn der Fahrer gleich wieder abwürgt. Denn ab dem zweiten Gang sequentiell geschaltet, braucht es zum Anfahren noch die Kupplung - und mehr Drehzahl als man für möglich hält. Unter 4000 Touren geht gar nichts und erst jenseits von 5000 Umdrehungen der Kurbelwelle rollt der GT3X ohne Ruckeln aus der Boxengasse.

Wenn die Koordinaten verschwinden

Doch dann deaktiviert der Co-Pilot den Boxen-Tempomat, der den Tiefflieger auf 50 km/h limitiert, der rechte Fuß senkt sich und binnen weniger Augenblicke stürzt das bisher gelernte Koordinaten-System aus Längs- und Querbeschleunigung in sich zusammen. So kann der Tanz mit der entfesselten Furie beginnen.

Schieben muss man den McLaren 720S GT3X nur, um ihn heil in die Box zu bringen. (Foto: McLaren)

Schon auf dem kümmerlichen Rest der Start-Ziel-Geraden schaltet die Welt da draußen in schnellen Vorlauf und die kleine Tribüne verschwimmt im Augenwinkel. 150, 200, 250 km/h. Statt zu bremsen, bleibt man weiter auf dem Gas, schaltet noch schnell einen Gang hoch und steigt erst ganz kurz vor dem Einlenkpunk in die Eisen. Schließlich haben die Karbon-Keramik-Scheiben eine Wirkung wie ein Anker und stemmen sich mit einer unglaublichen Wucht der Fliehkraft entgegen. Genau übrigens wie die blanken Pirellis, die der Profi vorher eigens warm gefahren hat.

Strobos wie in der Techno-Disco

Mit einem Grip, als wären sie von Pattex, schießt der GT3X deshalb durch die Kurven, drängt keinen Millimeter nach außen und folgt einer Linie, von der man in einem Straßenauto nicht mal zu träumen wagt. Selbst dann nicht, wenn es ein 765 LT sein sollte. Enger kann man den Kurs kaum nehmen, und schneller auch nicht. Vor allem, wenn neben den Reifen auch der Fahrer warm ist und ihm die trickreiche Strecke geläufig wird. Klack, Klack, Klack im Stakkato schaltet das Getriebe, während die LED-Blöcke des Drehzahlmessers im digitalen Cockpit blitzen wie die Strobos in der Techno-Disco. Bamm, bamm, bamm hämmert der Fuß zwischen Gas und Bremse und mit minimalen Lenkbewegungen lässt sich der GT3X um den Kurs treiben und wirkt dabei so präzise wie das Skalpell eines Chirurgen und mindestens genauso scharf.

Auch wenn man aus dem McLaren 720S GT3X ausgestiegen ist, möchte man weiter dem Ruf folgen: "Go Baby,go!" (Foto: McLaren)

Doch als es gerade so richtig schön rund läuft, der Co-Pilot endlich aufhört zu nörgeln und mal zwei Kurven in Folge halbwegs ordentlich gelingen, flattert nach zehn Runden und einer gefühlten Ewigkeit plötzlich die Zielflagge über die lange Gerade und der Beifahrer weist unmissverständlich in die Box.

Drei Liter Schweiß ärmer, dafür aber um viel Adrenalin reicher, folgt der Fahrer nur widerwillig den Anweisungen und kann kaum vom Lenker lassen: Ja, die Arme brennen, der Rücken schmerzt, die Ohren dröhnen und im Oberstübchen fühlt es sich so an, als hätte man den Kopf einen Vollwaschgang lang in die Waschmaschine gesteckt. Doch auf der Netzhaut hat sich das Kommando "Go Baby, go!" eingebrannt und ins Gesicht ist ein Grinsen geschnitten, das für die Ewigkeit gemacht scheint. Klar ist es frustrierend, dass die Fahrt schon wieder vorbei ist. Und dass so eine Gelegenheit wohl nie wieder kommen wird. Und selbst wenn ist diesem 720S jeder Sieg als Bestätigung versagt.