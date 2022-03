Wer sagt, dass man Buletten nur in der Pfanne zubereiten kann? Nein, das klappt ebenso wunderbar auf dem Grill. Auch wenn dort meist eher Burger Patties oder Cevapcici als gegrilltes Hackfleisch landen. Aber auch Buletten vom Grillrost sind eine feine Sache und bieten sich zudem für verschiedenste Varianten an.

Das Hackfleisch für die Buletten

Bereits hier lässt es sich wunderbar in Sachen Kreativität austoben: Rinderhack, Schweinehack oder beides gemischt sind möglich. Und wer sich gerne Lamm-Buletten auf den Grill legen will: Logo, nur zu. Mit Knoblauch und Rosmarin zubereitet eine ganz feine Nummer!

Die Gewürze und Kräuter

Wie bereits erwähnt, passen zu Lammfleisch besonders gut: Knoblauch und Rosmarin. Wer sich für gemischtes Hackfleisch entscheidet, hat natürlich noch viel mehr Spielraum (nicht, dass man sich bei Lammhack nur für Knoblauch und Rosmarin entscheiden darf, aber es passt meiner Meinung nach so wunderbar). Hier gibt es die Möglichkeit, eine fertige Gewürzmischung im Supermarkt zu kaufen oder selber mit den persönlichen Lieblingsgewürzen (und vielleicht sogar noch frischen Kräutern) zu experimentieren.

Extra-Optionen: Füllung und Topping

Ein wenig Käse im Inneren gefällig, der beim Anschneiden schön weich geschmolzen ist? Oder diesen vielleicht als Topping gleich obenauf mitschmelzen lassen? Oder beides? Auch hier bieten die BBQ-Buletten Raum zur Entfaltung, wie zum Beispiel eine Variante mit Jalapenos und Mais.

Das Grillen

Zutaten 1 kg gemischtes Hackfleisch

3 Knoblauchzehen (fein geschnitten)

1 große Zwiebel (in kleine Würfel geschnitten)

2 Eier

1 EL mittelscharfer Senf

1 EL BBQ-Soße

2 EL Gewürzmischung (nach persönlicher Wahl)

100 g Gouda (gerieben)

200 g Frühstücksspeck

100 g Semmelbrösel

BBQ-Soße (optional zum Glasieren)

Nichts leichter als das. Am einfachsten gelingen sie in der indirekten Hitze vom Grill. Bei knapp 200 Grad in diesen Bereich legen und bis zu einer Kerntemperatur von gut 75 Grad grillen. Diese Kerntemperatur lässt sich mit einem Kerntemperatur-Thermometer überprüfen, die gibt es bereits für 10 Euro im Handel zu erwerben.

Die Beilagen

Nun, klassisch kommen bei mir zu Buletten oftmals Kartoffelpüree sowie ein Salat auf den Tisch. Was nicht fehlen darf: scharfer und süßer Senf. Und wer beide nicht mag, der schnappt sich einfach Knoblauchsoße oder Ketchup.

Allgemeine Informationen

Portionen: 4

Vorbereitungszeit: 10 Minuten

Zubereitungszeit: 20 Minuten

Zubereitung

Das Hackfleisch, die Eier, den Senf und die BBQ-Soße zusammen mit den Zwiebelwürfeln, den Knoblauch und den Gewürzen in eine Schüssel geben und verkneten. Etwas Semmelbrösel zugeben, bis der Teig eine stabile Konsistenz aufweist. Dann die Buletten formen und mit den Speckscheiben einwickeln, mit Käse füllen und/oder damit bestreuen.

Im indirekten Bereich am Grill oder im Backofen bei 180 bis 200 Grad bis zu einer Kerntemperatur von 75 Grad garen. Das dauert etwa 30 bis 40 Minuten. 5 bis 10 Grad vor Erreichen der Kerntemperatur können die Frikadellen noch 1x bis 2x mit BBQ-Soße glasiert werden.

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ&Food-Magazins "Die Frau am Grill". Die meisten der Rezepte gelingen nicht nur auf dem Grill, sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Wer es noch genauer wissen will, kann sich die Frau am Grill in Aktion auf Youtube anschauen oder ihren Blog lesen.