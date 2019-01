Die Frau am Grill

Die Frau am Grill Irish Stew - der One-Pot-Kracher aus Irland Von Anja Auer

Früher war das Irish Stew ein Arme-Leute-Essen. Es entstand zu jener Zeit, als die Woll- und Milchproduktion auf der grünen Insel ihre Glanzzeiten hatte. Fleisch von älteren Schafen wurde so lange mit Zwiebeln und Kartoffeln geschmort, bis es wieder genießbar wurde. Über die Zeit hinweg hat sich das Stew aber zu einem überaus leckeren Trend-Gericht entwickelt. Altes Hammelfleisch verwendet heute dafür eigentlich niemand mehr.

Mittlerweile ist es fast Usus, dass auch Karotten, Staudensellerie und Erbsen ihren Weg in das Irish Stew finden. In Sachen Gewürzen und Kräutern ist erlaubt, was gefällt. Zu Lamm empfiehlt sich besonders Rosmarin.

Auch ohne Lammfleisch und Rotwein

Im Verlauf der Zeit haben sich auch Abwandlungen des ursprünglichen Rezeptes in Bezug aufs Fleisch entwickelt. So tauscht man, falls einem Lammfleisch nicht zusagt, dieses gegen Rind- oder Schweinefleisch aus. Auch Rotwein und Lammfond können weggelassen und dafür zum Beispiel Rinderfond oder Gemüsebrühe verwendet werden.

Portionen: 6

Vorbereitungszeit: 30 Minuten

Zubereitungszeit: 2 Stunden

Zubereitung:

Zutaten Irish Stew 1,5 kg Lammfleisch (aus der Keule)

4 EL Mehl

3 EL Butterschmalz

3 Zwiebeln

4 Stangen Staudensellerie

4 Karotten

2 Stängel Rosmarin

5 Kartoffeln

3 Knoblauchzehen

250 g Erbsen (gefroren)

3 EL Tomatenmark

1 Liter Lammfond

0,5 Liter Rotwein (trocken)

4 Lorbeerblätter

10 Wacholderbeeren

1 Bund Petersilie (frisch) Das Butterschmalz im Dutch Oven (oder Topf auf dem Herd) erhitzen und das Fleisch darin scharf anbraten, so dass sich Röstaromen bilden - es empfiehlt sich, das Fleisch nicht auf einmal anzubraten, sondern in drei einlagigen Tranchen. Das Fleisch nun auf einem tiefen Teller beiseitestellen, die Zwiebeln klein hacken und zusammen mit den halbierten Knoblauchzehen im Dutch Oven andünsten. Anschließend das Tomatenmark beigeben und weitere zwei bis drei Minuten der Hitze aussetzen. Nun mit Lammfond und Rotwein ablöschen und dabei die Röstaromen, die sich am Boden abgesetzt haben, lösen. Lorbeerblätter, Rosmarin und Wacholderbeeren zugeben und auch das Fleisch (mit dem sich am Tellerboden befindlichen Fleischsaft). Einmal aufkochen und dann für etwa eine Stunde bei leicht geöffnetem Deckel leicht köcheln lassen. Die in Scheiben geschnittenen Karotten, den Staudensellerie und die geschälten, gewürfelten Kartoffeln beigeben. Für eine weitere Stunde mit geschlossenem Deckel köcheln lassen. Nun die Erbsen noch untermischen und zehn Minuten mitköcheln lassen. Vor dem Servieren noch mit klein gehackter Petersilie garnieren.

Wer es noch genauer wissen will, kann sich die Frau am Grill in Aktion auf Youtube anschauen oder ihren Blog lesen.