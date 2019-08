Es bleibt warm: Hochsommerliche Temperaturen von Kiel bis München, von Frankfurt an der Oder bis nach Aachen. Das schreit nach einem weiteren sommerlichen Rezept aus dem Restaurant "Tafel & Schwafel International" von Annette Abt. Kartoffeln treffen Trüffel, Melone stößt auf Minze. Buen apetito!

Der Sommer streckt sich ein bisschen in Richtung September, wir denken noch immer leicht und luftig in der Küche und wollen uns den Bauch nicht allzu heftig vollschlagen, denn der See oder das Freibad rufen ja weiterhin. Nachdem ich letztes Mal italienisch für Sie gekocht habe, denke ich nun voller Sehnsucht an Spanien. Um genau zu sein - an Mallorca, die Lieblingsinsel von uns Deutschen. Der Einfachheit halber auch nur "Die Insel" genannt.

Schon gut, schon gut, von 50 Prozent der Deutschen, die andere Hälfte meint Sylt, wenn von "Die Insel" die Rede ist, schon klar. Aber wir bleiben im Süden, und deswegen gibt es heute "Mallorquinisches Kartoffelcarpaccio mit Manchegokäse und Trüffelölpesto, dazu Honigmelonensalat mit frischer Minze und Gurke". Allein der Gedanke an den Duft der Minze und das Trüffelöl lassen einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Und die Zubereitung ist denkbar einfach.

4 Personen

Zubereitungszeit: 40 Minuten

Zubereitung Kartoffeln:

Zutaten 8 mittelgroße Kartoffeln festkochend 200 Gramm Manchegokäse 200 Gramm Kirschtomaten 4 EL Trüffelölpesto Olivenöl Salz 1 kleine Galiamelone 4 Minisalatgurken 1 Bund frische Minze Chilisalz 1 Biozitrone Pfeffer

Kartoffeln waschen und mit Schale in sehr dünne Scheiben schneiden.

Auf einem gebutterterten Ofenblech gleichmäßig verteilen.

Kirschtomaten halbieren und gleichmäßig auf den Kartoffeln verteilen.

Blech in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Umluft schieben.

Nach 15 Minuten das Blech herausholen und den Manchegokäse über die Kartoffeln raspeln.

Mit Meersalz und Pfeffer würzen und zurück in den Ofen schieben.

Zubereitung Melone:

Während die Kartoffeln im Ofen brutzeln, die Galiamelone und die Gurken entkernen und schälen und in mundgerechte Würfel schneiden. Alles in eine Schale geben.

Abrieb der Bio Zitrone, Chilisalz , kleingeschnittene frische Minze und Olivenöl dazugeben und gut vermischen.

Kartoffeln nach insgesamt ca. 30 Minuten aus dem Ofen holen und 4 Esslöffel Trüffelölpesto über dem Carpaccio verteilen. Dazu ein Glas eiskalten Weißwein - perfekt!