Die Tage werden länger, wir haben wieder Lust auf etwas Warmes, das Körper und Geist erfreut. Im Münchener "Tafel & Schwafel International" ist da ganz besonders der lachsähnliche Saibling beliebt, Kürbissüppchen geht eigentlich immer. Aber gern auch mal anders als üblich.

Was haben wir uns gefreut über den langen, heißen Sommer. Aber mal ganz abgesehen davon, dass wir uns alle fragen, ob diese lang andauernden, hohen Temperaturen mit strahlend blauem Himmel - oft schöner als in den üblichen Urlaubsgebieten - nur eine Folge der allgemeinen Klimaerwärmung sind und somit gar nicht weiter zu bejubeln wären, da unsere Polkappen abschmelzen und der Meeresspiegel ansteigen wird und die weiteren Konsequenzen schier nicht auszuhalten wären, kann man sich auf den Herbst ja auch freuen. Es wird nämlich wunderschön bunt an den Bäumen und die kürzeren Tage laden ein, endlich mal wieder zu Hause alles zu erledigen, was man im Sommer nicht geschafft hat.

Wärmt Körper und Geist. (Foto: imago/Westend61)

Außerdem kann man in Ruhe kochen. Warme Gerichte, die glücklich machen. Zu diesen Gerichten gehören auf jeden Fall die, die Kürbisse und Saiblinge enthalten! Und deswegen gibt es heute die Gerichte, die Annette Abt ihren Gästen im Münchener "Tafel und Schwafel International" immer am liebsten zum Beginn des Herbstes angeboten hat. Wir verzichten beim Kürbissüppchen mal auf die üblichen Verdächtigen Pinienkerne, Ingwer und Kürbiskernöl und gestalten die Sache eher fruchtig.

Vorspeise

Feines Kürbis-Mango-Süppchen

Zutaten 1 kleiner Hokkaidokürbis 1 Zwiebel 1 reife Mango Gemüsebrühe

Für 4 Personen

Zubereitungszeit: 25 Minuten

Den Hokkaidokürbis entkernen und mit der Schale (das ist der große Vorteil des Hokkaidokürbis') in mittlere Würfel schneiden. Mit der kleingeschnittenen Zwiebel im Topf anrösten und dann mit Gemüsebrühe auffüllen bis das Gemüse bedeckt ist. Kochen lassen bis alles ganz weich ist. Dann die Mango schälen und kleinschneiden und zu dem Kürbis geben. Alles pürieren und abschließend passieren, so wird es zum feinen Süppchen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und zum Schluss noch einen Klacks Butter oder Rahm, kurz aufkochen lassen und richtig heiß genießen. Wer den Teller auskratzen möchte - sehr wahrscheinlich - nimmt am besten frisches Baguette dazu.

Hauptspeise

Gebratenes Saiblingsfilet mit Meerrettich-Schnittlauchsauce, sautiertem Mangold & Butterkartoffeln

Zutaten 4 Saiblingsfilets 500 gr. frischer Mangold 1 EL Meerrettich 1 Töpfchen Sahne 1 Zwiebel 2 EL Butter 400 gr. Minikartoffeln ½ Zitrone

Für 4 Personen

Zubereitungszeit: 30 Minuten

Die Kartoffeln ungeschält gar kochen, etwas Salz ins Wasser geben. Die Zwiebel kleinschneiden und anbraten. Meerrettich hinzufügen und die Sahne kurz aufkochen lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Den Mangold kleinschneiden und in der Pfanne mit Salz und Pfeffer anbraten, bis er weich ist.

Wenn die Kartoffeln gar sind, in einer Pfanne mit Butter schwenken und gleichzeitig die Saiblingsfilets anbraten. Diese dann abschmecken mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer. Dazu genießen wir einen feinen Weißburgunder, Chardonnay oder Muskateller. Guten Appetit!