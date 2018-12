In den letzten Jahren kam beim Thema Grillen öfter das "Bierhähnchen" auf: auf ein Gefäß mit Bier ein Hähnchen draufsetzen und ab damit auf den Grill. Durch die aufsteigende Feuchtigkeit wird das Fleisch besonders saftig. Das funktioniert auch mit Ente und Rotwein.

Die Voraussetzungen:

Wer das Rezept auf dem Grill umsetzen will, benötigt einen geschlossenen Grill, also einen mit Garhaube. Hier ist es auch egal, ob man einen Kohle- oder Gasgrill besitzt. Wer die Ente im Ofen zubereitet, muss natürlich zusehen, dass der "Vogel" in "sitzender" Position auch ins Ofenrohr passt. Eine 5-Kilo-Ente könnte leicht mit dem Kopf am oberen Ofenende anstoßen.

Knusprige Haut und leckere Soße

Die Haut bitte nicht pfeffern, sondern nur salzen! Denn der Pfeffer könnte verbrennen und eine bittere Note hinterlassen. Und: Wer Suppengrün und Zwiebel mit in den Bräter packt, wird auch eine leckere Soße bekommen. Aber vor dem Servieren muss das aus der Ente ausgetretene Fett abgeschöpft werden. Sonst erhält man nur eine Fettsuppe. Das Fett nicht wegwerfen! Es eignet sich gut, um an den Folgetagen zum Beispiel Bratkartoffeln anzubraten.

Zutaten etwa 1,5 kg Ente

250 g Suppengemüse

1 Zwiebel

1 Bund Beifuß

1 EL Salz

500 ml Rotwein

150 ml Wasser

Die Beilagen:

Am beliebtesten zur Ente dürften Knödel und Blaukraut (Rotkohl) sein - sehr zu empfehlen. Abzuraten ist hingegen von Beilagen-Experimenten. Zum einen können die bei der Zubereitung in die Hose gehen, zum anderen zu Missfallen am Tisch führen. Mit Blaukraut und Knödeln hingegen kann man nichts falsch machen.

Portionen: 2

Vorbereitungszeit: 20 Minuten

Zubereitungszeit: 90 Minuten

Zubereitung:

Die Ente waschen und trocken tupfen. Die Ente innen und außen salzen und innen mit Beifuß einreiben. Die Hälfte des Rotweins in ein Glas füllen (am besten ein stabiles Glas, etwa 250 ml) und die Ente daraufsetzen Die Ente auf dem Glas in einen Bräter stellen Zwiebel und Suppengemüse in grobe Stücke schneiden und in die Reine geben Mit Wasser und dem restlichen Rotwein aufgießen Die Rotweinente bei circa 160 bis 180 Grad etwa 1 1/2 Stunden knusprig braten. Für jedes Kilo Fleisch empfiehlt sich, eine Stunde Garzeit einzurechnen. Zwischendurch eventuell Wasser nachgießen. Das Glas mit dem Rotwein vorsichtig entfernen, die Ente tranchieren und servieren (Für die Soße den Großteil des Fetts im Bräter abschöpfen)

