"Fuck you, 50" 50 Cent bringt Will Smith zur Weißglut

Weiß nicht, was Will Smith so schlimm fand: 50 Cent.

Das Ehepaar Smith packt öffentlich über ihre Beziehungskrise vor einigen Jahren aus. Rapper 50 Cent hat dazu ein paar Fragen. Zunächst beantwortet Will Smith diese in privaten Mitteilungen noch geduldig. Doch irgendwann platzt ihm der Kragen. Und 50 Cent? Der zeigt den Chatverlauf der ganzen Welt.

Will Smith und Rapper 50 Cent dürften so schnell keine freundlichen Worte mehr austauschen. Nachdem der Schauspieler mit seiner Ehefrau Jada Pinkett Smith in der Facebook-Show "Red Table Talk" öffentlich darüber sprach, wie die beiden die Zeit ihrer vorübergehenden Trennung verbrachten, schrieb 50 Cent den Schauspieler privat an. Die kurze Konversation wurde von Smith mit einem kernigen "Fuck you 50" beendet. 50 Cent veröffentlichte einen Screenshot des Gesprächs auf Instagram.

Will und Jada Pinkett Smith sprachen offen über die Zeit ihrer vorübergehenden Trennung "vor vier bis viereinhalb Jahren", um "mit den Gerüchten der letzten Zeit aufzuräumen". Dabei sparte das Paar nicht mit pikanten Details, unter anderem, dass sich Pinkett Smith auf eine Affäre mit dem Rapper August Alsina einließ.

Ihr war jedoch wichtig, klarzustellen, dass sie dazu nicht die "Erlaubnis" ihres Mannes einzuholen hatte, sondern als selbstbestimmte Frau für sich entschied, auf wen sie sich einlasse. Alsina hatte zuvor offenbar fälschlicherweise erklärt, dass Will Smith ihm für eine Liaison seinen Segen gegeben hatte.

50 Cent nahm das Gespräch zum Anlass, sich direkt bei Will Smith zu melden und fragte zunächst "Will, bist du in Ordnung?", woraufhin dieser mit einem souveränen "Ja, alles cool, danke für deine Sorge, Bruder" antwortete. Der Rapper wollte offenbar Details wissen und machte Smith gegenüber aus seiner Verwunderung keinen Hehl: "Warum hat sie dir das alles in einer Show erzählt, sodass es jeder sehen konnte?" Auch hierfür hatte Smith noch eine diplomatische Antwort parat: "Wir waren getrennt, sie hat ihr Ding gemacht und ich meins."

Doch dann bohrte 50 Cent weiter: "Dann hat sie gesagt, dass nur SIE ihre Zustimmung geben kann, wer es ihr besorgt." Will Smith riss in diesem Moment offenbar der Geduldsfaden. Seine Antwort: "Fick dich, 50". Der schob zwar noch ein "Warte, was hab ich getan?" hinterher, doch die Konversation schien beendet.

Die Kommentare unter dem Beitrag richten sich mehrheitlich gegen 50 Cent. "50 ist der König der Respektlosigkeit", "Warum musst du dich so in ihr Privatleben einmischen?" oder "Trotz all des clout chasings, das du betreibst, hast du 20 Millionen Follower weniger als Will. Dieser Mist wird dir nicht helfen" ist da zu lesen. "Clout chasing" ist ein umgangssprachlicher Begriff, der auf Menschen zutrifft, die im Lichte der Popularität anderer Personen selbst berühmter werden möchten.