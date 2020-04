Nach den britischen Royals um Prinz Charles kann nun auch die Fürstenfamilie in Monaco aufatmen. Oberhaupt Albert ist von seiner Covid-19-Erkrankung genesen. Gleichwohl begibt er sich jetzt erst nochmal in Quarantäne.

Rund zwei Wochen ist es her, dass Fürst Albert II. von Monaco die Diagnose erhalten hat, mit dem Coronavirus infiziert zu sein. Nun teilte seine Tochter Jazmin Grimaldi auf Instagram mit, dass ihr Vater geheilt sei und sich ab sofort für zwei Wochen in häusliche Quarantäne begebe.

"Bravo! Unsere Gebete wurden erhört und mein Vater hat mitgeteilt, dass er vom verheerenden Coronavirus geheilt ist. Er ist jetzt frei, um sich bei seiner Familie in Quarantäne zu begeben. Das sind wundervolle Neuigkeiten", schreibt die 28-Jährige.

Sie denke aber auch an diejenigen, die "weniger Glück hatten und nach wie vor schwer von Covid-19 betroffen sind", ergänzt sie. "Meine Gedanken und Gebete sind bei euch!"

Erstmal Pause

Der Fürst wird sich zur Quarantäne in sein Landanwesen Roc Agel zurückziehen, wo bereits seine Frau Prinzessin Charlene mit ihren fünfjährigen Zwillingen Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella in Isolation war. In den vergangenen Tagen sei die Familie per Videotelefonie in Kontakt gewesen, zitiert das "People"-Magazin den 62-Jährigen.

Viel arbeiten wird der Regent von Monaco zunächst nicht. Die meisten Termine seien abgesagt, heißt es. "Ich habe für den nächsten Monat keinem öffentlichen Auftritt, Reisen oder ähnlichem zugesagt", lässt Albert wissen. "Ich werde es ruhig angehen lassen. Ich habe noch einen leichten Husten, aber das ist normal. Ich habe mit einigen Menschen gesprochen, der Husten wird noch eine Weile bleiben."

Nicht nur in der monegassischen Fürstenfamilie, sondern auch im britischen Königshaus herrschte in den vergangenen Wochen wegen eines Covid-19-Falls Besorgnis. Bei den Royals hatte sich schließlich Prinz Charles mit dem Coronavirus infiziert. Doch auch hier gab es bereits Entwarnung. Auch der 71-jährige Sohn der Queen und Vater der Prinzen William und Harry ist offiziellen Angaben zufolge inzwischen wieder geheilt.