Ist ganz vernarrt in den Vierbeiner: Jennifer Aniston.

Jennifer Aniston hat einen Neuen! In einem kurzen Clip heißt die Schauspielerin den süßen und vom Schlaf übermannten "Lord Chesterfield" willkommen. Ihre Fans reagieren überwältigt von der präsentierten "Niedlichkeit".

Hollywoodstar Jennifer Aniston hat einen neuen Hund. Ihren 35,7 Millionen Instagram-Followern präsentiert sie den kleinen flauschigen Kerl nun in einem ersten kurzen Clip.

"Hi! Ich möchte euch das neueste Mitglied unserer Familie vorstellen: .... das ist (ein sehr müder) Lord Chesterfield. Er hat sofort mein Herz gestohlen", schreibt die 51-jährige Schauspielerin zu dem kurzen Video, auf dem sie den schneeweißen, schlafenden Welpen auf einer Decke zeigt.

Mehr als 9,2 Millionen Mal ist der Clip inzwischen angesehen worden. Unter den bald 30.000 Kommentatoren finden sich auch Schauspielkolleginnen wie Millie Bobby Brown, die drei unterschiedliche Herzchen-Smileys postete, oder Lily Collins wieder: "Mit dieser Niedlichkeit kann ich eigentlich kaum umgehen. Der Name, die Pose, alles. Herzlichen Glückwunsch!!!!", schrieb der "Les Misérables"-Star.

Influencerin Chiara Ferragni kommentierte nur ein "Oh mein Gott" mit drei Herzchen. Schauspielerin Rita Wilson will dagegen wissen: "Ist es ein Schäferhund?" Eine Antwort bekommt sie darauf - zumindest öffentlich - zwar nicht. Laut Anistons Post stammt Lord Chesterfield von der Tierschutzorganisation The Wagmor Pet Hotel & Spa, bei der sie sich herzlich für deren Engagement bedankt.