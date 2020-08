Ausgerechnet am Geburtstag ...

Ausgerechnet am Geburtstag ... Antonio Banderas mit Coronavirus infiziert

Ausgiebig hätte Antonio Banderas seinen 60. Geburtstag wegen der Corona-Pandemie ohnehin nicht feiern können. Doch es kommt noch ärgerlicher für den Schauspieler: Wie er nun an seinem Ehrentag bekanntgibt, ist er an Covid-19 erkrankt.

Wenn das kein Pech ist: Ausgerechnet an seinem 60. Geburtstag hat Antonio Banderas in seinen sozialen Netzwerken mitgeteilt, dass er mit dem Coronavirus infiziert ist. Eine Party - sofern eine geplant war - fällt somit für den Hollywood-Star aus.

"Ich möchte bekannt machen, dass ich heute, am 10. August, gezwungen bin, meinen 60. Geburtstag in Quarantäne zu feiern, nachdem ich positiv auf die durch das Coronavirus verursachte Krankheit Covid-19 getestet wurde", schreibt Banderas bei Instagram zu einem Kinderfoto in Schwarz-Weiß. Allen Menschen, die ebenfalls vom Virus betroffen waren oder sind, drückt der Spanier sein Mitgefühl aus.

Er fühle sich den Umständen entsprechend gut - "nur ein bisschen müder als sonst" - und sei "zuversichtlich", dass er sich so schnell wie möglich erholen werde. Dafür halte er sich an die ärztlichen Anweisungen, verspricht der Ex-Mann von Melanie Griffith.

"Ich werde diese Isolation nutzen, um zu lesen, zu schreiben, mich auszuruhen und weiterhin Pläne zu schmieden, um meinen 60 Jahren, die ich voller Begierde und Begeisterung geworden bin, einen Sinn zu geben", fügt Banderas zu seinem Post hinzu.

Banderas gehört zur Risikogruppe

Ob der Schauspieler während der Quarantäne alleine oder im Beisein seiner 20 Jahre jüngeren Freundin Nicole Kimpel ist, lässt er in seiner Mitteilung offen. Mit der deutsch-niederländischen Anlageberaterin ist Banderas sei Ende 2014 liiert, für sie pendelt er regelmäßig zwischen seiner Heimatstadt Marbella und dem englischen Cobham, in dem sie gemeinsam eine Villa besitzen.

Zumindest während des Lockdowns hatte Banderas nach eigenen Angaben 70 Tage alleine in Spanien verbracht. Seine Freundin blieb mit ihrem Vater und ihrer Zwillingsschwester in Genf. "Ich habe Wäsche gewaschen, gebügelt, den Boden mit Lauge geputzt", erzählte er der Zeitung "El País".

Bleibt zu hoffen, dass sich Banderas nun ganz besonders schont. Der 60-Jährige gehört wegen seines Herzinfarktes vor dreieinhalb Jahren zur Risikogruppe. Bleibende Schäden gebe es nicht, beruhigte Banderas seine Fans 2017, jedoch wurden ihm drei Stents eingesetzt. Covid-19 greift zwar hauptsächlich die Lunge an, die Krankheit verläuft allerdings bei Patienten mit Vorerkrankungen schwerer als bei Gesunden.