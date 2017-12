Unterhaltung

"Supertalent 2017" - Das Finale: Auf den Hund gekommen

Von Kai Butterweck

Im großen "Supertalent"-Finale weiß Dieter Bohlen nicht, welchem Kandidaten er am festesten die Daumen drücken soll. Am Ende zeigt eine 10-jährige Vier-Pfoten-Flüsterin ambitionierten Musikanten, Akrobaten und Artisten die lange Nase.

Bruce Darnell ist hin und weg, Feuer und Flamme und völlig von der Rolle. Insgesamt vierzehn Mal klatscht der knuffige Schwarz-weiß-Derwisch begeistert in die Hände: "Toll, toll, toll! Einfach nur toll! Ihr/Du/Sie/Es/ ward rischtig, rischtig toll!", schallt es immer wieder durch das Kölner MMC-Fernsehstudio. Und für wahr: So manch Final-Performance der "Supertalent"-Übrigbleiber hat es wirklich in sich.

So beeindruckt Jason Brügger beispielsweise mit einem ausdrucksstarken Luftakrobaten-Akt. Zwischen Hallendecke und Studioboden pendelnd, verzaubert der 24-jährige Schweizer nicht nur Bruce Darnell, Nazan Eckes und Format-Aushängeschild Dieter Bohlen, sondern auch das Publikum im Studio und vor den Fernsehschirmen.

Auch schön anzusehen: Der Kunstturn-meets-Fernsehgarten-Pop-Auftritt vom zweiten Schweizer Finalisten Lucas Fischer. Überhaupt haben sich in diesem Jahr jede Menge Artisten und Akrobaten ins Finale geturnt und getanzt.

Schweiß, bebende Lungenflügel und pochende Herzen

Extraterrestrische Coneheads mit Konfetti und Pyros im Gepäck (Baba Yega), beeindruckende Licht- und Schattenspiele für Herz und Seele (Barbara, Irene und Jannis), körperliche Verdrehungen und Verrenkungen Deluxe (Stefanie Millinger, Artem Gussev) und energiegeladene Haare-und-Zähne-in-der-Luft-Magie (Duo Nigrotai): Nahezu jeder zweite Auftritt endet mit viel Schweiß, bebenden Lungenflügeln und pochenden Herzen.

Dazwischen wird natürlich auch immer wieder gerne gesungen und musiziert. Wahlweise im feurigen Buena-Vista-Social-Club-Modus (Los Manolos Bonn), auf der Radio-Teddy-goes-Klassik-Überholspur (Noel Lehar, Allegra Tinnefeld), auf den Spuren von "Lord oft he Dance" (Dúlamán) oder im Windschatten von Paul Potts und Co (Quintino Cruciano) drängeln sich junge, ältere und 82-jährige Kandidaten ins TV-Rampenlicht. Dieter Bohlen weiß am Ende gar nicht mehr, welchem Kandidaten er am festesten die Daumen drücken soll. Es wird gelobt, geklatscht und sich verneigt. Immer und immer wieder.

Alexa hat andere Asse im Ärmel

Auch Alexa Lauenburger wird mit stehenden Ovationen empfangen und verabschiedet. Dabei kann die 10-jährige Tierliebhaberin weder singen noch turnen. Macht aber nichts. Alexa hat dafür andere Asse im Ärmel. Diese gehen nur allzu gerne im Kollektiv an den Start, haben jeweils vier Pfoten und Tricks drauf, die so manch ausgebildeten Zirkuslöwen vor Neid erblassen lassen.

Ein 10-jähriges Mädchen und acht im Pirouetten-Wahn umhertollende Hunde machen nicht nur den Anfang, sondern sorgen auch für den letzten "Supertalent"-Moment des Jahres 2017. Nach einem vierstündigen Höher-schneller-weiter-Marathon zeigt die kleine Alexa doch tatsächlich allen Turnern, Tänzern und Akrobaten der Show die lange Nase. Alexa ist "Das Supertalent 2017". Auf Händen getragen schwebt sie durch goldenes Konfetti, während acht strubbelige Vierbeiner am Boden wie verrückt um die Wette bellen. Wir ziehen den Hut, wünschen weiterhin viel Spaß beim Gassigehen und freuen uns schon aufs nächste Jahr, wenn es wieder durch die heimischen Boxen schallt: "Toll, toll, toll! Einfach nur toll! Ihr ward rischtig, rischtig toll!"

Quelle: n-tv.de