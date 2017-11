Unterhaltung

Ein letztes Mal "Party-Prinz"?: Australien lädt Harry zu Bachelor-Party ein

Früher hatte Harry den Ruf als "Party-Prinz", vor seiner Hochzeit soll er es auf seinem Junggesellenabschied noch einmal so richtig krachen lassen. Ein verlockendes Angebot kommt jetzt aus Down Under - mit Kneipentour, Walhaien und Jetpack.

Wie es royale Festivitäten so an sich haben, soll auch die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle etwas ganz Besonderes werden. Zuvor wird traditionell der Junggesellenabschied gefeiert und dazu hat Australiens Tourismusminister, Steve Ciobo, dem Enkel der Queen nach Down Under eingeladen - das Programm für den JGA steht bereits.

Steve Ciobo sandte dem Paar eine Ideenliste mit möglichen Aktivitäten für einen Junggesellenabschied sowie Orten für romantische Flitterwochen, wie lokale Medien berichteten. Zu seinen Vorschlägen für Harrys letzte Nacht in Freiheit gehört demnach eine Kneipentour mit dem Hubschrauber im Northern Territory, Schwimmen mit Walhaien oder ein Flug - à la James Bond - mit dem Jetpack an der Goldküste.

Für die Flitterwochen schlug Ciobo demnach die Zurückgezogenheit des australischen Hinterlands vor oder aber einen Luxus-Aufenthalt im Lizard Island-Resort am Great Barrier Reef. Harry war schon oft in Australien - zuletzt im Juni zur Vorbereitung der Invictus Games für Kriegsveteranen. Sie sollen im Oktober 2018 in Sydney stattfinden.

In jüngeren Jahren eilte Harry der Ruf als Party-Prinz hinterher - inzwischen lässt er es ein bisschen ruhiger angehen und widmet sich vor allem seinen Wohltätigkeits-Projekten. Harry und Meghan sind seit rund eineinhalb Jahren ein Paar. Trotz der für königliche Verhältnisse vergleichsweise kurzen Beziehung setzten sich die beiden mit ihrem Heiratswunsch durch. "Die Anstrengung hat sich gelohnt", resümierte Harry, der sich selbst angesichts der Verlobung als "absolut begeistert" bezeichnete. Dass er sich so schnell in Meghan verliebt habe, habe ihm gezeigt, dass alles passt.

Das Paar will im Mai 2018 in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor westlich von London heiraten. Sie hatten ihre Verlobung am Montag bekanntgegeben.

Quelle: n-tv.de