Am Wochenende sitzt Luna Schweiger als Beifahrerin in einem Auto, als dieses verunglückt. Alle drei Insassen fliehen vom Unfallort. Zwar hat sich der für den Unfall verantwortliche Fahrer jetzt bei der Polizei gestellt, allerdings könnte der Tochter von Til Schweiger dennoch Ärger drohen.

Es war Samstagmorgen, als der Mercedes AMG A 35 in einer Kurve der Straße abkam und gegen einen Laternenmast krachte. In dem 300 PS starken Wagen saßen neben dem Fahrer auch Til Schweigers Tochter Luna und der Rapper Jamal Manuel Issa Serrano alias Jamule. Alle drei Insassen verschwanden von der Unfallstelle, ehe die Polizei eintraf. Nun aber hat sich der Unfallverursacher den Behörden gestellt, wie die "Bild"-Zeitung berichtet.

Demnach handelt es sich um einen gewissen Moe S., einen Freund von Luna Schweiger und Jamule. Er soll sich am Dienstag und damit drei Tage nach dem Unfall über seinen Anwalt bei der Polizei gemeldet und die Schuld auf sich genommen haben. "Ich stand total unter Schock und mir tut es immer noch mega leid. Es lag in meiner Verantwortung, die beiden sicher nach Hause zu bringen", zitiert das Blatt den 26-Jährigen, der dann auch gleich noch betont: "Luna und Jamule haben nichts falsch gemacht. Ich trage die alleinige Verantwortung für das Ganze, aber kann mich aufgrund des laufenden Verfahrens aktuell nicht weiter äußern."

Angst, erkannt zu werden

Die drei waren offenbar zuvor in einer Bar. Dort habe Moe S. angeboten, die zwei heim zu fahren, ehe kurz danach der Unfall passierte, erzählte Jamule am Dienstag im Interview mit "Bild". Ein Augenzeuge berichtete später, dass Luna Schweiger und der Musiker den Unfallort um kurz nach sieben per Taxi verließen. "Natürlich hatten wir Angst, dass wir erkannt werden. Wir haben den Fahrer gebeten, dass er an der Unfallstelle auf die Polizei wartet. Leider ist er abgehauen. Ich bin sehr sauer auf ihn", so Jamule weiter.

Bereits am Wochenende hatte sich Til Schweiger zu den Ereignissen geäußert und bestätigt, dass seine Tochter in dem Unfallwagen saß. "Sie liegt aber nicht im Spital. Es geht ihr den Umständen entsprechend gut", so der 56-Jährige. Luna Schweiger ließ über ihn ausrichten, dass niemand ernsthaft verletzt wurde. Allerdings könnte sie und Jamule trotz der Aussage von Moe S. eine Strafe erwarten, weil sich die zwei unerlaubt vom Unfallort entfernten.