Für ein Magazin lässt sich Bella Hadid leicht bekleidet ablichten. Zwar ist das für ein Model erstmal nichts Besonderes, doch das Aussehen der 22 -Jährigen sorgt für Aufsehen. Eine solch radikale Veränderung ist nämlich auch für sie neu.

Dass man Bella Hadid in Magazinen und den sozialen Medien ab und an nur leicht bekleidet betrachten kann, ist erstmal nicht besonders außergewöhnlich. Immerhin modelte sie bereits für Victoria's Secret. Die neueste Fotoserie mit der jüngeren Schwester von Gigi Hadid sorgt dennoch für Aufsehen. Grund dafür ist neben den heißen Klamotten vor allem ihre Frisur.

Während sonst eigentlich blonde, halblange Haare das hübsche Gesicht umrahmen, trägt sie die 22-Jährige auf einigen der Bilder von Starfotograf Hugo Comte - passend zu den Klamotten - schwarz und raspelkurz. Entstanden ist die Serie für das britische Modemagazin "Pop". Auf einigen der jetzt bei Instagram veröffentlichten Bilder zeigt sich Hadid oben ohne, trägt nur lange Handschuhe samt Schmuck oder auch mal eine geöffnete Lederjacke ohne etwas darunter. Das alles macht sie offenbar vor allem Comte zuliebe, den sie bei Instagram als ihr "fckin idol" bezeichnet.

Poster gewünscht

Natürlich bekommt Hadid für die Fotos nicht nur jede Menge Likes, sondern auch Kommentare von prominenten Freunden und Followern. Unter anderem schreibt Lenny-Kraviz-Tochter Zoe ein verzücktes "Oh mein Gott", und Schauspielerin Selma Blair freut sich über den Anblick mit Emoji-Herzen . Filmemacher Luke Gilford hätte sogar gern ein Poster davon über seinem Bett, wie er schreibt.

Ganz ungewohnt ist der Anblick von Bella Hadid mit dunklem Haar nicht. Erst in der letzten Zeit ist sie mehr und mehr erblondet. So schwarz und so kurz aber waren sie allerdings noch nie. Knapp bekleidet zeigte sie sich jedoch erst kürzlich: Über mehrere Tage versorgte sie ihre Follower mit Fotos von sich in Unterwäsche von Calvin Klein. Man sah sie darin auf dem Bett herumturnend oder sich auf dem Boden kniend die Haare raufen. Die aktuellen Fotos sind im Vergleich dazu ein ganzes Stück unterkühlter.