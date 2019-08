So trägt man aber keine Unterhose! Bella Hadid hat im Schlüppi nicht nur ihre langen Beine, sondern gleich noch beide Hände stecken. Das sieht auf einem Foto gut aus, dürfte im echten Leben allerdings wenig praktikabel sein.

Unterwäschemodel war sie bereits - sie schwebte etwa für Victoria's Secret über den Laufsteg. Doch Bella Hadids neuester Dessous-Gig ist ein noch weitaus größerer Coup. Die 22-Jährige ist das neue Gesicht von Calvin Klein. Gemeinsam mit Supermodel Naomi Campbell, Musiker Diplo und anderen ist Hadid Teil der neuen Kampagne des Labels. Stolz postete sie auf Instagram Fotos von einem riesigen Werbeplakat in New York, auf dem sie im schwarzen Schlüpfer und mit schwarzem Bustier zu sehen ist.

Doch das war noch lange nicht alles. Seit mehreren Tagen versorgt Hadid ihre Fans zuverlässig mit Fotos von sich in Calvin-Klein-Wäsche. Zuletzt gab es gleich eine ganze Serie davon. Hadid turnt auf den Bildern auf einem Bett rum oder rauft sich auf dem Boden kniend die Haare. Eine der Aufnahmen mutet allerdings kurios an: Hadid hat darauf nicht nur die Beine in der Unterhose stecken, sondern die Hände gleich mit. Was im Alltag wenig praktikabel sein dürfte, macht fürs Foto eben was her.

"Was für ein Traum"

Mit ihrem knapp bekleideten Auftritt versetzt Bella Hadid nicht nur das Blut Normalsterblicher in Wallungen. Insbesondere Promi-Damen überschlagen sich in den Kommentaren zum Post vor Begeisterung. Angeführt wird der Lobeszug von Model-Schwester Gigi Hadid, die Sängerin Halsey und Model Hailey Bieber stimmen mit ein.

Hadid selbst scheint das alles noch nicht ganz glauben zu können. "Was für ein Traum, der da wahr wurde", schwärmte sie auf Instagram über das Engagement durch den Wäschehersteller. "Ich bin so dankbar dafür, wieder mit dieser ikonischen Marke zusammenzuarbeiten."