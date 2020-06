Mit Romanen wie "Der Schatten des Windes" oder "Der Fürst des Nebels" gelingen Carlos Ruiz Zafón internationale Erfolge. Nach einem Krebsleiden ist der spanische Schriftsteller nun gestorben.

Der spanische Bestseller-Autor Carlos Ruiz Zafón ist tot. Der Schriftsteller sei im Alter von 55 Jahren gestorben, teilte sein spanischer Verlag Planeta mit. "Carlos Ruiz Zafón, einer der besten zeitgenössischen Romanautoren, ist heute gestorben. Wir werden uns immer an Dich erinnern, Carlos!", schrieb der Verlag auf Twitter.

Mit Romanen wie "Der Schatten des Windes", "Das Spiel des Engels" oder "Der Fürst des Nebels" war der Schriftsteller auch in Deutschland sehr populär. In seinem Werk spielte seine katalanische Heimatstadt Barcelona eine wichtige Rolle. Ruiz Zafón schrieb schon als Kind Geschichten, arbeitete dann zunächst als Werbetexter und später jahrelang als Drehbuchautor in den USA.

Zafón habe zwei Jahre lang gegen den Krebs gekämpft, berichtete die Zeitung "La Vanguardia". Nach ersten Symptomen in London 2018 habe er sich in seiner US-amerikanischen Wahlheimat Los Angeles behandeln lassen. Vor allem sein 2001 erschienenes Buch "Der Schatten des Windes" habe auch viele Menschen, die sonst weniger mit Büchern zu tun haben, zum Lesen gebracht, schrieb die Zeitung. Mit 15 Millionen verkauften Exemplaren avancierte der Roman aus dem Barcelona der 1940er bis 1960er Jahre nach "Don Quijote" zum meistverkauften spanischen Roman aller Zeiten. Ohnehin gilt Ruiz Zafón als der erfolgreichste spanische Schriftsteller der Gegenwart.