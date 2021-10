Zuletzt steht Billy Idol Anfang des Jahres mit seiner deutlich jüngeren Kollegin Miley Cyrus auf der Bühne. Nun will es der inzwischen 65-jährige Punkrocker noch einmal wissen und plant für das kommende Jahr eine größere Tour, die ihn auch nach Deutschland führen wird.

Nach sieben Jahren Pause hat Billy Idol 2021 ein Mini-Comeback mit brandneuer Musik gefeiert. Nun hat der Rockmusiker eine Tour angekündigt: Im Sommer 2022 führt die "The Roadside Tour 2022" den Briten auch durch Deutschland. Neben alten Hits wird Billy Idol auf der Tour die Lieder seiner neuen EP "The Roadside" performen.

Insgesamt sechs deutsche Städte bespielt Idol im Juni und Juli: Los geht es am 24. Juni 2022 in Bonn (Kunstrasen). Anschließend macht er Halt in Wiesbaden, München, Halle/Saale und Hamburg, ehe am 7. Juli in Berlin das letzte Deutschlandkonzert stattfindet. Der allgemeine Verkauf für die Tickets zur "The Roadside Tour 2022" startet am Freitag, ab heute gibt es bereits VIP- und Meet-and-Greet-Tickets im Vorverkauf.

Heute ruhiger unterwegs

Während Idol früher noch ziemlich wild unterwegs war, sind die Zeiten der Exzesse für den heute 65-Jährigen aber wohl auch auf Tour vorbei. "Ich war mitunter ein totaler Idiot", sagte er einmal in einem Interview. Seine beste Zeit hatte er in 1980ern mit Songs wie "White Wedding", "Dancing With Myself", "Rebel Yell", "Sweet Sixteen", "Flesh For Fantasy" und "Eyes Without A Face".

Auch sonst erfüllte er damals so ziemlich alle Rockmusiker-Klischees, wie er in seiner 2014 erschienenen Autobiografie "Dancing With Myself" bereitwillig einräumte. Als er in New York lebte, hieß es für ihn: "Musik, Sex, Drogen, clubben, schlafen und alles wieder von vorn." Außerdem erlebte er die Punkszene im London der 1970er-Jahre, als die Sex Pistols rebellierten. Mit der Punkband Generation X veröffentlichte er drei Alben, ehe er als Solokünstler weitermachte.

Zuletzt stand Idol Anfang des Jahres gemeinsam mit Miley Cyrus auf der Bühne. Unmittelbar vor dem Super Bowl in Tampa im US-Bundesstaat Florida spielte die 28-Jährige vor 7500 geimpften Gästen ihre bekanntesten Hits und lud sich dafür neben Joan Jett auch Idol ein, mit dem sie seinen Hit "White Wedding" performte.