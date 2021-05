In Los Angeles werden die diesjährigen MTV Movie & TV Awards verliehen. Vieles findet aufgrund von Corona allerdings auch hier virtuell statt. Für Scarlett Johansson gibt es dann aber eine analoge Überraschung, auf die sie sicher gern verzichtet hätte.

Stars wie Scarlett Johansson, Elizabeth Olsen und Sacha Baron Cohen sind bei den MTV Movie & TV Awards geehrt worden. Die Auszeichnungen wurden bei einer von Komikerin Leslie Jones moderierten Gala am Sonntagabend in Los Angeles verliehen. Cohen erhielt den Preis als "Comedic Genius" wegen seiner "unvergleichlichen Beiträge zur Welt der Comedy". Olsen bekam den Preis für ihre Rolle in "WandaVision". Schauspieler Chadwick Boseman wurde posthum ausgezeichnet.

Echte Begeisterung sieht anders aus. (Foto: VIA REUTERS)

Scarlett Johansson erhielt mit dem "Generation Award" einen Preis für ihr bisheriges Werk. Doch während ihrer Dankesrede gab es eine böse Überraschung für die 36-Jährige: Ihr Ehemann, Komiker Colin Jost, übergoss sie plötzlich mit grünem Schleim. "Was zur Hölle?", reagierte die schockierte Johansson vermeintlich genervt auf ihren Partner.

Verwechslung mit "Kid's Choice Awards"?

"Du wurdest gerade geschleimt", erklärte der "Saturday Night Live"-Darsteller seiner Ehefrau. Die wies ihn jedoch schnell auf seinen Fehler hin: "Das ist Nickelodeon." Die Preisträger der "Nickelodeon Kids' Choice Awards" werden traditionell bei ihren Dankesreden mit grünem Schleim übergossen. Ob sich Jost tatsächlich im Sender getäuscht hat oder sein Irrtum pure Absicht war, ist nicht bekannt.

Johansson ist nach Sandra Bullock und Reese Witherspoon erst die dritte Schauspielerin, der der "Generation Award" verliehen wurde. In den vergangenen Jahren durften sich unter anderem Dwayne Johnson, Chris Pratt und Will Smith über eine solche Auszeichnung freuen.

Die MTV-Preise werden in Form von goldfarbenen Popcornbechern übergeben, über die Gewinner dürfen die Fans im Internet abstimmen. Die MTV Movie & TV Awards finden traditionell nach Ende der Filmpreissaison rund um die Golden Globes und Oscars statt. Mit Sparten wie "Bester Kuss", Bösewichte, Helden und Kampfszenen wird auf das jüngere Publikum gezielt.