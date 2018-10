Unterhaltung

"Die Höhle der Löwen": Brause-Lust und Kautschuk-Frust

Von Kai Butterweck

Der Löwenkäfig öffnet in diesem Jahr zum neunten Mal seine Pforten. Diesmal im Angebot: Brausedrops, ein Kausnackhalter, fahrbare Werbung, ein Bürostuhl-Ergometer-Hybrid, ein Babymilch-Vollautomat und die Reinemach-Rettung für alle Hobby-Fliesenleger.

Keine Vorgeschichten, kein analytisches Geplänkel, keine Wie-sollte-man-es-am-besten-angehen-Anekdoten – stattdessen: Vorhang auf und rein die Löwenhöhle. Die drei österreichischen Vorzeige-Studenten Christoph Hermann, Martin Donald Murray und Henry Wieser sind die Ersten, die sich ihren Weg zum Investoren-Olymp bahnen. Mit ihren zuckerfreien "waterdrops" blasen die Brause-Tüftler zum Weltmarkt-Angriff. Für eine satte Million darf sich ein Löwe mit in die bisherige Erfolgsgeschichte einkaufen. Irgendwer Interesse?

"Das Thema ist sensationell!"

Nun, schmecken tut es irgendwie allen Anwesenden. Aber so richtig heiß auf die kunterbunten Energie-Würfelchen sind am Ende nur DS-Guru Ralf Dümmel und Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl. Erstgenannter ist besonders Feuer und Flamme: "Das Thema ist nicht gut und nicht sehr gut. Nein, das Thema ist sensationell!", jubelt Ralf Dümmel. Sekunden später liegt sich die Kombi Dümmel/Wöhrl Fäuste ballend in den Armen. Nach einer kurzen Verhandlungsrunde ist der Deal in trockenen Tüchern. Na dann, Prost und viel Erfolg!

Die 43-jährige Sonja aus Mechernich träumt ebenfalls von einer lukrativen Unternehmer-Zukunft. Um ihrem großen Traum einen gehörigen Schritt näher zu kommen, hat die selbstbewusste Hundeliebhaberin ihren zotteligen Vierbeiner "Timmy" und den ersten Kautschuk-Sicherheitsausknackhalter der Welt namens "Boneguard" mit im Gepäck. Abermals sind die Löwen, insbesondere Ralf Dümmel, angetan und interessiert. Als sich aber herausstellt, dass der Branchenriese "Trixie" bereits im Lizenz-Boot sitzt, zeigen alle Daumen in der Löwenhöhle wieder nach unten.

Frank Thelen hat keine Lust auf Werbung

Andreas Widman hat noch keine dicke Firma mit an Bord. Das soll sich aber nach Möglichkeit bald ändern. Helfen sollen ihm dabei satte 500.000 Euro aus dem Löwen-Tresor. Mit diesem Geld will der "RoadAds"-Gründer das Fundament für die "Zukunft der Fahrzeugwerbung" legen. Der Widman-Plan: Weltweit sollen Lkw-Ladeflächen als fahrbare Werbetafeln dienen, die sich bei Bedarf den äußeren Umständen anpassen. "Oberkracher", schwärmt Frank Thelen. Dumm nur, dass er "keine Lust auf Werbung" hat. Die haben aber Carsten Maschmeyer und Georg Kofler. Und die buttern für 25 Prozent der Firmenanteile sogar noch stolze 250.000 Euro extra dazu. Deal? Aber hallo!

Nach zwei formidablen Geschäftsabschlüssen reiben sich im Löwenkäfig alle die Hände. Der Grundtenor: "Kann gerne so weitergehen." Nun, drei erwartungsfreudige Gründer stehen noch mit hibbeligen Beinen vor den Studio-Toren. Zwei davon werden allerdings schnell wieder aus ihren Traumwelten zurückgeholt.

Weder die völlig überteuerte Bürostuhl-Fahrrad-Ergometer-Mixtur von Ex-Ruder-König Jan Gumprecht ("FitSeat") noch der smarte Babymilch-Vollautomat von Corina und Jochen Riegener ("Milquino") stoßen bei Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel und Co. auf Begeisterung.

Dagmar Wöhrl versus Ralf Dümmel

Schlussendlich ist es dem ausgebildete Fliesenleger Bernd Müller und seinen beiden Geschäftspartnern Matthias Herrnbröck und Frank Eckert zu verdanken, dass der so fulminant gestartete Abend, nach einer unerwartet ernüchternden zweiten Hälfte wenigstens noch mit einem Deal-versus-No-Deal-Unentschieden abgeschlossen werden kann. Der beeindruckende "Fugentorpedo"-Pitch sorgt sogar noch einmal für ein kurzweiliges Kräftemessen zwischen Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel, bei dem der "Herr der Regale" erwartungsgemäß als Sieger hervorgeht – wieder mal.

Für alle, die die Sendung bei Vox verpasst haben sollten: Am Freitag (02.11.) um 20.15 Uhr wird sie bei n-tv wiederholt.

Quelle: n-tv.de