Anfang Dezember trennt sich Cardi B von Ehemann Offset. Der gibt anschließend wirklich alles, um sie zurückzugewinnen. Mit Erfolg, denn die Sängerin ist bereit, dem Rapper noch eine Chance zu geben.

Nach etwas mehr als einem Jahr Ehe hat Belcalis Almanzar alias Cardi B im Dezember genug von Ehemann Kiari Kendrell Cephus aka Offset. Mit einem Instagram-Video macht die Sängerin die Trennung öffentlich. "Es hat einfach nicht geklappt zwischen uns. Niemand ist schuld", sagt sie damals, und erstmal deutet das auf ein Beziehungsaus in beidseitigem Einvernehmen hin.

Doch Offset ist keinesweges mit der Trennung einverstanden und macht das in den kommenden Wochen extrem deutlich. Zwei Wochen nach Beendigung der Ehe platzt er beispielsweise in einen Auftritt seiner Noch-Ehefrau. In der Hand einen Blumenstrauß, auf den Lippen ein "Nimm mich zurück". Die 26-Jährige schickt ihn zwar von der Bühne, nimmt ihn in einem Instagram-Video später aber in Schutz. Immerhin ist er der Vater ihrer Tochter Kulture Kiari, die im Juli 2017 zur Welt kam.

Neustart ohne Ehering

Kurz vor Weihnachten dann die Überraschung und erste Wiedervereinigungsgerüchte: Cardi B und Offset machen gemeinsam in Puerto Rico Urlaub, meldet das US-Promi-Portal "TMZ". Eng aneinander gekuschelt sitzen sie auf einem Jetski. Beide wirken fröhlich, von Trennungsschmerz keine Spur. Nun ist es offiziell: Offsets Bemühungen haben Früchte getragen, die zwei sind wieder zusammen. Auch das berichtet "TMZ" unter Berufung auf eine Quelle aus dem Umfeld des Paares.

Demnach wolle sich das musikalische Paar im neuen Jahr darauf konzentrieren, die Ehe zu kitten. Offset soll Cardi B hoch und heilig versprochen haben, sich zu ändern und treu zu sein. Ihren Ehering will die "I Like It"-Sängerin aber vorerst nicht wieder tragen. Dazu sei sie emotional noch nicht bereit, heißt es. Durch einen Hackerangriff auf Offsets iCloud war im Frühjahr 2018 herausgekommen, dass er während seiner Beziehung mit ihr auch noch Affären mit anderen Frauen hatte.