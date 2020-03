Zuckersüß, dieser royale Nachwuchs: Der zukünftige König Englands und seine Geschwister wissen ganz genau, wie sie ihre Landsleute in diesen schweren Stunden zum Lächeln bringen können. Aufgereiht stehen die drei da und applaudieren allen Menschen, die in Großbritannien gerade die Fahne hoch halten.

Eines muss man Kate und William lassen - sie haben ihre Kinder echt im Griff. Es scheint fast so als würden sie nach dem "Megxit" noch eine Schippe drauflegen an Hingabe, Perfektion und Mitgefühl. Dieses Video zumindest dürfte die Herzen der Royal-Fans höherschlagen lassen. Die Herzogin und der Prinz haben auf Instagram einen zuckersüßen Clip geteilt, der ihre drei Kinder beim Applaudieren zeigt. So wollen sich die Royals bei den Mitarbeitern des britischen Gesundheitssystems bedanken.

Ganz links steht Charlotte, die, wenn man mal ganz genau hinguckt, absolut die Züge ihrer königlichen Großmutter hat. Rechts von ihr steht ihr großer Bruder, Prinz George, und in der Mitte - kann nicht sein, ist der groß geworden - das Nesthäkchen der Familie, Prinz Louis.

Nachdem die Engländer nun zwar in vielerlei Hinsicht ihr eigenes Süppchen kochen sind sie in Sachen Corona-Krise doch wir wir anderen auch: In vielen Ländern wurde das Klatschen bereits zu einer Art Brauch. In deutschen Städten zum Beispiel werden jeden Abend um 21 Uhr die Fenster geöffnet und ordentlich applaudiert, und zwar für all die Menschen, die in der Corona-Krise unglaubliche Arbeit leisten. Busfahrer, Supermarktmitarbeiter, Krankenhauspersonal - alle die, die man sonst neigt zu übersehen, bekommen die Aufmerksamkeit die sie verdienen. Und nach der Krise dann hoffentlich nicht nur Applaus, sondern auch mehr Geld. Überall auf der Welt.