Rund sechs Jahre ist es her, dass Ilka Bessin ihre Figur Cindy aus Marzahn eigentlich in Comedy-Rente geschickt hat. Doch nun feiert die Proll-Prinzessin in Pink ihr Comeback. Und das sogar in einer eigenen TV-Show.

Einst war sie aus der Comedy-Landschaft im deutschen TV nicht wegzudenken. Doch dann war es auf einmal ruhig um Cindy aus Marzahn. Komikerin Ilka Bessin hatte entschieden, ihrer schrillen Kunstfigur den Rücken zu kehren und fortan als sie selbst aufzutreten.

Doch sag niemals nie, heißt es bekanntlich. Und so wird die 50-Jährige die derbe Dame in Pink nun in einer neuen RTL-Show wieder aufleben lassen: "Die Cindy aus Marzahn Show" werde ab 26. August um 22.30 Uhr bei RTL zu sehen sein (auch auf RTL+ abrufbar), teilte der Sender mit.

Zunächst sind vier Folgen geplant. Als Gäste bekommen es in ihnen unter anderem die Comedians Bülent Ceylan, Mario Barth, Paul Panzer und Lisa Feller mit der resoluten Berlinerin zu tun. Als weitere Promigäste wurden Kabarettist Abdelkarim und Bauchredner Sascha Grammel enthüllt.

Broadway und "Wetten, dass..?"

Bessin hatte sich Anfang des Jahrtausends ihr Alter Ego Cindy aus Marzahn ausgedacht und legte nach Auftritten im "Quatsch Comedy Club" eine steile Karriere hin. Ab 2009 führte sie vier Jahre lang bei RTL durch ihre Show "Cindy aus Marzahn & Die jungen Wilden". Danach assistierte die Kultfigur sogar Markus Lanz in "Wetten, dass..?". Der vielleicht erstaunlichste Meilenstein in ihrer Laufbahn: 2014 trat Cindy aus Marzahn am New Yorker Broadway mit dem Programm "Pink is bjutiful" auf.

Rund zwei Jahre später gab Bessin bekannt, ihre Figur in den Ruhestand schicken zu wollen. Kurz darauf absolvierte sie ihre ersten TV-Auftritte, ohne sich zu verkleiden und in eine andere Rolle zu schlüpfen. Bis auf eine Ausnahme behielt sie dies seither auch bei. Lediglich für die Sendung "RTL sagt Danke" gab sie 2021 noch einmal die Cindy.

In rund einem Monat wird es nun aber das waschechte Comeback der Proll-Prinzessin mit Diadem in der dauergewellten Perücke geben. Aufgezeichnet wurden die Folgen der "Cindy aus Marzahn Show" bereits im Mai.