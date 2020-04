Michael Wendlers Ex Claudia Norberg ist offenbar frisch verliebt. In einem Interview schwärmt die 49-Jährige von dem neuen Mann und verrät ein paar Dinge über den Unbekannten.

Claudia Norberg, die Ex von Schlagerstar Michael Wendler, hat einen neuen Mann kennengelernt. Das verrät sie in einem Interview mit RTL. Und sie gibt auch noch ein paar Details zu dem bislang Unbekannten preis.

Er sei Chef und Pilot einer Privatjet-Airline, berichtet die 49-Jährige, und der "ideale Mann, der beruflich unabhängig ist und hinfliegen kann, wohin und wann er will". Allerdings mache die Corona-Krise den beiden das Liebesleben gerade schwer: "Wir würden uns jetzt gerne näher kennenlernen", sagt Norberg. Doch im Moment gebe es dazu keine Chance, denn er wohne in Deutschland und sie in den USA. Reisen seien derzeit nicht möglich.

Verkuppelt von Alex Jolig

Seit 2018 ist Norberg nach fast 30-jähriger Beziehung offiziell vom Wendler getrennt, der mit der 19-jährigen Laura Müller längst eine neue große Liebe gefunden hat. Nun ist auch seine Ex offenbar endlich bereit für etwas Neues. Sogar auf ein Date mit Frédéric Prinz von Anhalt ließ sie sich schon ein und erlebte eine bittere Enttäuschung. Jetzt aber scheint es auch bei ihr mit der Liebe wieder geklappt zu haben.

Kennengelernt hätten sich die beiden in Deutschland kurz vor Norbergs Rückkehr in die USA, heißt es. Alex Jolig, ehemaliger "Big Brother"-Kandidat und der Ex von Schauspielerin Jenny Elvers, und dessen Frau Brit hätten die zwei quasi verkuppelt, sagt Norberg im Interview. Ihr neuer Bekannter habe sie sogar schon in Cape Coral besucht. Nun müssen sich die zwei wohl noch ein wenig in Geduld üben, ehe sie sich wiedersehen können.