Courtney Love erinnert sich an Kurt Cobain

"Dieser Mann war ein Engel" Courtney Love erinnert sich an Kurt Cobain

Über 25 Jahre sind seit dem Suizid von Nirvana-Frontmann Kurt Cobain vergangen. Doch in den Herzen vieler Fans lebt er weiter. Auch seine Witwe Courtney Love denkt noch immer an ihn zurück, wie sie nun in einer emotionalen Nachricht zum 28. Hochzeitstag verdeutlicht.

Jung, unbeschwert und bis über beide Ohren verliebt: So sahen Nirvana-Frontmann Kurt Cobain (1967-1994) und Rocksängerin Courtney Love am Tag ihrer Hochzeit im Jahr 1992 aus. Zum 28. Hochzeitstag hat Love ihrem verstorbenen Ehemann mit einem emotionalen Post auf Instagram gedacht und ein Hochzeitsfoto der beiden veröffentlicht.

Es zeigt das junge Paar auf Hawaii, am Strand von Waikiki. Cobain trägt ein Hemd im Karomuster, das ein bisschen an einen Schlafanzug erinnert. Seine Braut hat er untergehakt, im anderen Arm hält er einen riesigen Blumenstrauß aus rosafarbenen und weißen Orchideen - seine Lippen schmückt ein breites Grinsen.

Rat und Nothilfe bei Suizid-Gefahr und Depressionen Bei Suizidgefahr: Notruf 112

Beratung in Krisensituationen: Telefonseelsorge (0800/111-0-111 oder 0800/111-0-222 oder 116-123, Anruf kostenfrei) oder Kinder- und Jugendtelefon (Tel.: 0800/111-0-333 oder 116-111; Mo-Sa von 14 bis 20 Uhr)

Bei der Deutschen Depressionshilfe sind regionale Krisendienste und Kliniken zu finden, zudem Tipps für Betroffene und Angehörige.

In der deutschen Depressionsliga engagieren sich Betroffene und Angehörige. Dort gibt es auch eine E-Mail-Beratung für Depressive.

Eine Übersicht über Selbsthilfegruppen zur Depression bieten die örtlichen Kontaktstellen (KISS).

Ihr sei damals vor lauter Liebe beinahe schwindlig gewesen und sie hätte genau gewusst, wie glücklich sie sich schätzen konnte, erinnert sich Love: "Dieser Mann war ein Engel."

"Der dunkelste Scheiß"

Nur zwei Hochzeitstage durfte Love mit dem Vater ihrer gemeinsamen Tochter, der heute 27-jährigen Frances Bean, verbringen. 1994 nahm sich Cobain im Alter von 27 Jahren das Leben. "Es gab viele Momente in den letzten 28 Jahren, die qualvoll, chaotisch, aber auch aufmunternd waren", gesteht Love, die seit ihrer Jugend mit einer Suchterkrankung zu kämpfen hat. "Das in der Öffentlichkeit durchstehen zu müssen, ist der dunkelste Scheiß, den man sich vorstellen kann", schreibt die Rocksängerin.

Dass sie immer noch da sei, habe sie nicht zuletzt ihrem Umfeld zu verdanken: "Heute Abend habe ich mit meinem Sponsor gesprochen, habe eine Kerze angezündet, meditiert, bin mit meinem Hund spazieren gegangen, habe Sushi mit meiner besten Freundin gegessen", erzählt die Witwe. Aber auch Cobains "wunderbare göttliche Präsenz" habe ihr Kraft gegeben. "Verdammt, ich sehe ihn vor mir am Ufer stehen, wie er in der freien Welt vor sich hin rockt. Mein Ehemann."