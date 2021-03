Mit seiner Musik strahlt Pharrell Williams vor allem Lebensfreude aus. Doch nun ereilt den "Happy"-Sänger ein schwerer Schicksalsschlag. Sein Cousin stirbt im Kugelhagel von Virginia Beach. Die Ermittlungen zu der Schießerei dauern unterdessen an.

Ein Cousin von US-Erfolgsmusiker Pharrell Williams ist eines der beiden Todesopfer der chaotischen Nacht mit mehreren Schusswechseln in der US-Stadt Virginia Beach vom Wochenende. Das gab der Künstler auf seinem Twitter-Account bekannt.

"Mein Cousin Donovon wurde bei den Schießereien getötet", schrieb Williams. "Der Verlust dieser Leben ist eine unermessliche Tragödie."

Zugleich drückte Williams die Hoffnung aus, dass die Umstände aufgeklärt werden, die zum Tod seines 25-jährigen Cousins und einer Frau führten: "Es ist entscheidend, dass meine Familie und die Familien der anderen Opfer die Transparenz bekommen, die sie verdienen. VA Beach ist der Inbegriff der Hoffnung, und wir werden das durchstehen."

"Chaotische Nacht"

Acht Menschen waren bei den Vorfällen in der Nacht zum Samstag in der Stadt im US-Ostküstenstaat Virginia verletzt worden. Drei Festgenommene sind Medienberichten zufolge noch in Untersuchungshaft.

Der örtliche Polizeichef Paul Neudigate hatte am Wochenende von einer "chaotischen Nacht" mit verschiedenen Tatorten gesprochen, bei der einige Beteiligte bewaffnet gewesen seien. Unklar ist Medienberichten zufolge unter anderem, warum der Polizist, der auf Williams' Cousin Donovon Lynch schoss, zwar eine Body-Kamera trug, diese aber nicht aktiviert, sodass es nun kein Videomaterial gibt.

Widersprüchliche Aussagen

Neudigate hatte auf einer Pressekonferenz bestätigt, dass die Kamera nicht eingeschaltet war, wie der Lokalsender WTKR berichtete. Zudem gebe es widersprüchliche Aussagen der Polizei darüber, ob Lynch eine Waffe bei sich hatte oder nicht, so der mit CBS verbundene Lokalsender weiter. Neudigate hatte am Wochenende zunächst gesagt, es habe einen weiteren Zwischenfall gegeben, bei dem ein Polizist einen 25 Jahre alten, bewaffneten Mann erschossen habe.

Pharrell Williams ist als Musiker und Produzent weltweit erfolgreich. Sein Song "Happy" aus dem Jahr 2013 ist einer der erfolgreichsten Hits des neuen Jahrtausends. Auch als Gastsänger stürmte Williams mehrfach die internationalen Charts, etwa mit dem Lied "Blurred Lines" an der Seite von Robin Thicke oder mit "Get Lucky" in Kooperation mit Daft Punk.