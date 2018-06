Unterhaltung

Grüße zum College-Abschluss: Cynthia Nixon ist stolz auf ihren Trans-Sohn

"Sex and the City"-Star Nixon gratuliert ihrem ältesten Sohn Samuel mit einem Instagram-Post zu seinem Abschluss an der University of Chicago. Dabei sorgt sie auch für eine Überraschung: Denn Samuel wurde eigentlich als Samantha geboren.

Der "Sex and the City"-Star Cynthia Nixon hat ihren Fans mit einem süßen Instagram-Post verraten, dass ihr ältestes Kind transsexuell ist. Zum "Trans Day of Action" teilte die 52-jährige Schauspielerin ein Foto von dem 21-jährigen Samuel Joseph Mozes, das ihn bei seiner College-Abschlussfeier vor ein paar Wochen zeigt. Samuel Joseph wurde eigentlich als Samantha Mozes geboren.

Dazu schrieb Nixon: "Ich bin so stolz auf meinen Sohn Samuel Joseph Mozes (genannt Seph), der diesen Monat das College abgeschlossen hat. Ich ziehe vor ihm und allen anderen meinen Hut, die den heutigen #TransDayofAction begehen." Beim jährlichen "Trans Day of Action"-Tag wird seit 2005 in New York mit einer Kundgebung auf die anhaltende Diskriminierung von Transsexuellen aufmerksam gemacht.

Cynthia Nixon hat mit ihrem Ex-Ehemann Danny Mozes neben Samuel Joseph auch noch den gemeinsamen 15-jährigen Sohn Charles Ezekiel Mozes. Seit 2004 lebt Nixon in einer Beziehung mit Christine Marinoni, die sie 2012 geheiratet hat. Sie haben einen siebenjährigen Sohn, Max Ellington. Im November diesen Jahres kandidiert Nixon für das Amt der Gouverneurin von New York.

Quelle: n-tv.de