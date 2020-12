Drei Jahre sollen Dakota Johnson und Coldplay-Frontmann Chris Martin bereits ein Paar sein, halten ihre Beziehung aber weitgehend privat. Nun haben Paparazzi die Schauspielerin mit einem auffälligen Ring erwischt. Ob sich zwei nun wohl verlobt haben?

Läuten für Schauspielerin Dakota Johnson und Musiker Chris Martin bald die Hochzeitsglocken? Nachdem Johnson mit einem großen Smaragdring fotografiert wurde, machen Gerüchte um eine Verlobung der beiden Stars die Runde.

Hat Martin seiner Freundin einen Antrag gemacht? (Foto: mpi04/MediaPunch/MediaPunch/IPx)

Auf den Bildern, die "Page Six" zeigt, ist die 31-Jährige mit dem funkelnden grünen Stein zu sehen. Die Schnappschüsse stammen von einer Shopping-Tour in West Hollywood, wie die Promiseite der "New York Post" schreibt. Auf den Fotos trägt sie einen langen Mantel, Sonnenbrille und Maske.

Johnson und der 43-jährige Coldplay-Frontmann sollen angeblich seit 2017 liiert sein, halten ihre Beziehung aber weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Im Frühjahr 2019 soll es eine kurze Beziehungspause gegeben haben, die beiden wurden aber wenig später wieder gemeinsam gesehen. Chris Martin hatte 2003 Hollywood-Star Gwyneth Paltrow geheiratet. 2014 gaben sie ihre Trennung bekannt. Das Ex-Paar hat zwei gemeinsame Kinder, Apple und Moses.