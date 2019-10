Ein bisschen seltsam muten die Enthüllungen Dana Schweigers über die Affären ihres Ex-Mannes Til schon an. Sie lacht fast verständnisvoll in die Kameras, er findet ihre Ausführungen "lustig". Dabei geht die 51-Jährige immer weiter ins Detail.

Dana Schweiger muss ihren Til sehr geliebt haben. Und vermutlich tut sie es auch heute irgendwie noch immer. Anders lässt sich eigentlich nicht erklären, wie locker-flockig sie nun über seine Affären, die 2005 zur Trennung führten, und ihr heutiges Verhältnis zu ihm spricht.

Nachdem die 51-Jährige zunächst mit dem Magazin "Gala" darüber gesprochen hatte, dass Til sie seinerzeit betrogen hatte, geht sie nun in Gesprächen mit mehreren anderen Medien weiter ins Detail. Nachzulesen sein dürfte zudem alles in ihrer Autobiografie "Im Herzen barfuß: Das Leben, die Liebe, meine Familie und ich", die im November erscheint.

Eindeutige Nachrichten

So packt Dana Schweiger im RTL-Gespräch aus, dass sie ihrem damaligen Mann auf die Schliche gekommen sei, als sie ohne weitere Hintergedanken in seinem Handy nach einer Nummer gesucht habe. Auf einmal sei sie über "sehr eindeutige Nachrichten" von anderen Frauen gestolpert, bringt es der Sender auf den Punkt. "Das war für mich in dem Moment ganz schrecklich. Weil ich in dem Moment wusste, dass das, was zwischen mir und Til ist, nicht wahr ist", sagt Dana Schweiger.

Dabei habe sich der Regisseur und Schauspieler nicht nur einen einmaligen Ausrutscher geleistet, berichtet der Sender weiter. Til Schweiger habe seine Frau vielmehr "mehrfach betrogen und belogen". Und das, obwohl er sich öffentlich als Unschuldslamm gerierte.

So kramte RTL auch ein altes Interview aus dem Jahr 2004 hervor, in dem Til und Dana Schweiger zum "Couple of the Year" gekrönt worden waren. Ob er immer treu gewesen sei, wird er da gefragt. Und Til Schweiger bejaht wie selbstverständlich die Frage - zu einem Zeitpunkt, zu dem seine Frau schon von seinen Affären gewusst habe, so RTL.

Weil er einsam war ...

Dana Schweiger habe lange nichts von dem Betrug geahnt, weiß RTL weiter zu berichten. Auch dass sie und ihr Noch-Mann mit einer Paartherapie versuchten, ihre Ehe zu retten, hat der Sender in Erfahrung gebracht.

Das war einmal: Til und Dana Schweiger im Jahr 2000. (Foto: imago stock&people)

Erstaunlich ist angesichts dieser Enthüllungen, wie wenig verbittert, ja, sogar geradezu verständnisvoll die 51-Jährige ihrem Ex gegenüber auftritt. "Wieso der Til einen Ausrutscher hatte? Ich glaube, wahrscheinlich ist er einsam gewesen. Wenn man einen Film dreht und ständig ohne seine Familie unterwegs ist, ist das schon einsam", sagt Dana Schweiger mit einem Lachen in die Kamera. Als sie von der Untreue ihres Mannes erfahren habe, habe sie mit ihm gesprochen und gesagt: "Ich finde, es ist das Beste, wenn wir zusammenhalten."

Auch mit der "Bild"-Zeitung sprach das einstige Model. Das Blatt fragte sie etwa, wie es sich für sie inzwischen anfühle, wenn Til Schweiger eine neue Freundin präsentiere. "Früher hat es mich manchmal genervt, weil eine neue Partnerin natürlich auch mit meinen Kindern zusammen ist", erklärt Dana Schweiger da, abermals ohne einen Anflug von Bitterkeit: "Aber man muss die Partnerwahl des Ex-Mannes natürlich respektieren. Ich finde, jeder hat das Recht glücklich zu sein! Wenn Til glücklich ist, ist es doch toll für ihn." Das Leben sei schließlich für jede Familie einfacher, "wenn alle glücklich sind".

Beziehungsstatus? "Kompliziert"

Anders als bei ihrem Ex, der diverse Beziehungen seit der Trennung hatte, lief es bei Dana Schweiger in den vergangenen Jahren mit den Männern weniger rund. "Ich habe bewusst versucht, meine Beziehungen erstmal abzuchecken, ob sie überhaupt ernsthaft sind. Ich wollte nicht jeden zweiten Partner meinen Kindern vorstellen - und dann ist es nach sechs Monaten wieder vorbei", sagt Dana Schweiger im "Bild"-Gespräch. Aktuell sei ihr Beziehungsstatus "kompliziert", verrät sie weiter. "Sagen wir so: Es gibt jemanden in meinem Leben, der mir wichtig ist."

Mit ihren Enthüllungen hat Dana Schweiger jede Menge Staub aufgewirbelt. Doch ausgerechnet ihr Ex-Mann scheint das durchaus gelassen zu betrachten. Mit Blick auf Dana Schweigers bevorstehende Autobiografie sagte er ebenfalls der "Bild"-Zeitung: "Ich habe das erste Kapitel gelesen und finde es lustig." Schön, wenn man wie die beiden über eine derartige Beziehungspleite lachen kann.

Til und Dana Schweiger hatten sich 1995 das Jawort gegeben. 2005 trennten sie sich, die Scheidung erfolgte jedoch erst 2014. Zusammen haben sie vier Kinder: Sohn Valentin sowie die Töchter Luna, Lilli und Emma.