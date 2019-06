Was Daniela Katzenberger wohl hört, wenn sie im Flieger unterwegs ist? Musik von ihrem Ehemann ist es nicht, so viel scheint schon mal klar. Trotzdem schmilzt die Katze bei ihrer Songauswahl regelrecht dahin. So sehr, dass auch Lucas Cordalis sich wundert, oder?

Grundsätzlich gibt es zwei Sorten von Menschen: zum einen die, denen man wie "Let's Dance"-Sieger Pascal Hense gerne auf der Tanzfläche zusieht. Zum anderen die, die Joachim Llambi schon in Folge eins am liebsten ungespitzt in den Boden rammen würde. Ach ja, und dann gibt es noch die, die gar keine Tanzfläche brauchen, um sich zum Lackel zu machen.

Daniela Katzenberger zum Beispiel. Das beweist sie in einem Clip, den sie auf ihrer Instagram-Seite gepostet hat. Katzenberger sitzt darin im Flugzeug, das Handy in der Hand und die AirPods im Ohr. Die Musik bringt sie dabei so sehr in Wallung, dass sie kaum noch an sich halten kann. Ihr Ehemann, Schlagersänger Lucas Cordalis, beobachtet das vom Nebensitz ebenso amüsiert wie scheinbar fassungslos.

"Wenn du dein Lieblingslied fühlst", schreibt Katzenberger zu dem Video, gefolgt von zwei Tränen lachenden Smileys. Zugleich versichert sie, dass ihr Gatte weniger konsterniert ist, als es auf den ersten Blick den Anschein macht: "Keine Sorge, er hat schon lange aufgehört, sich zu wundern."

Was ist das "Lieblingslied"?

Mit anderen Worten: Das Video ist wieder mal ein Beispiel für Katzenbergers wunderbare Selbstironie, die es ihr erlaubt, sich immer wieder auch über sich selbst lustig zu machen. Ein anderes Foto-Exempel dafür postete der Reality-TV-Star ebenfalls gerade erst am Wochenende. Es zeigt Katzenberger, wie sie sich aus einem Swimmingpool zu quälen scheint, während eine andere Frau offenbar locker aus dem Becken steigt. Zu dem Bild schrieb Katzenberger: "Es gibt nur zwei Arten von Frauen. Zu welcher gehört ihr?"

Doch nicht nur diese Frage stellt sich, sondern auch die, welches "Lieblingslied" die 32-Jährige im Flieger eigentlich auf den Ohren hatte. Wir hätten da einen Hinweis, um welchen Song es sich gehandelt haben könnte. Katzenberger veröffentlichte das Video nämlich auch in ihrer Instagram-Story. Hier unterlegte sie es allerdings mit Musik. Und was ist zu hören? "Sunflower" von Post Malone & Swae Lee.

Vielleicht tanzt die Katze dazu ja auch irgendwann mal bei "Let's Dance". Für die Show gehandelt wurde sie schließlich bereits, nur geklappt hat es bisher noch nicht. Aber bei dem Groove, den Katzenberger im Blut hat, sollte doch sicher nichts schiefgehen.