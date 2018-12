Zu den Frühaufstehern scheint Daniela Katzenberger nicht gerade zu gehören. Jedenfalls legt das eine Aufnahme von ihr am Frühstückstisch nahe. Zugleich zeigt uns die Katze aber auch, was "3 Stunden, 2 Kaffee und ne Runde Face-Tuning" bewirken können.

Die Morgenmuffel unter Ihnen kennen das: Man sitzt am Frühstückstisch, bekommt kaum ein Auge auf, schlürft noch im Halbschlaf den Kaffee und möchte vor allem eins nicht: gut gelaunte Menschen, die einen ansprechen.

Daniela Katzenberger gehört offenbar ebenfalls zu der Kategorie Personen mit Aufwachallergie. Jedenfalls hat sie nun bei Instagram ein reichlich humorvolles Foto gepostet, das sie bei ihrer morgendlichen Routine zu zeigen scheint. Auf dem Bild ist die Katze praktisch ungeschminkt zu sehen. Vor ihren Schmollmund hält sie eine - natürlich - rosafarbene Kaffeetasse. Mit zwei Streichhölzern im Gesicht sorgt sie dafür, dass ihre Augen offen bleiben. Dazu schreibt die 32-Jährige: "Wer hat so super geschlafen wie ich?"

Wenig später postete Katzenberger auch noch einen Vorher-Nachher-Vergleich. Auf einem zweiten Bild ist sie nun abermals mit ihrer Kaffeetasse zu sehen, doch mittlerweile ist sie geschminkt und bestens gestylt. "3 Stunden, 2 Kaffee und ne Runde Face-Tuning später", schreibt sie dazu.

"Herrlich ehrlich"

Die Fans kriegen sich über die witzige Nachricht kaum ein. Viele hinterlassen in Reaktion darauf einfach nur lachende Smileys in der Kommentarspalte. "Du bist so normal, Dani. Das macht dich megasympathisch", schreibt eine Nutzerin aber auch. "Herrlich ehrlich. Das ist toll!", findet eine andere. Und eine Dritte erklärt: "Du hast echt ne sehr positive Klatsche."

Weihnachten kann für Katzenberger nun sicher entspannt kommen. Wie sie vor Kurzem verriet, feiert sie das Fest mit nahezu der ganzen Familie bei ihrer Mutter Iris Klein auf Mallorca. Mit dabei sind dann auch unter anderem Kleins Ehemann Peter, Katzenbergers Gatte Lucas Cordalis, Töchterchen Sophia und Schwiegervater Costa Cordalis mit seiner Frau Ingrid.

Nur eine wird fehlen: Daniela Katzenbergers Halbschwester Jenny Frankhauser. Der Haussegen zwischen der Katze und der amtierenden Dschungelkönigin hängt nach wie vor schief. Mit Blick auf 2019 erklärte Katzenberger übrigens: "Beruflich würde ich gerne im Bereich Schauspielerei mehr ausprobieren." Und so ausgeschlafen wie sie ist, trauen wir ihr sogar das zu.