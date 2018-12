Sie war eins der Supermodels der 90er, mittlerweile hat ihre Tochter ihr Erbe angetreten. Und Cindy Crawford? Die wirkt, als könne sie es nicht besser haben. Da kann einem schon mal der Bademantel über die Schulter rutschen.

Cindy Crawford müsste man sein. Und dafür gibt es gleich einen ganzen Batzen gute Gründe. Nicht nur aufgrund ihres legendären Muttermals scheint das Leben der 52-Jährigen ausgesprochen lebenswert. Sicher, sie ist reich, schön und erfolgreich. Doch nicht mal das ist es, was Crawford auch viele Jahre nach dem Höhepunkt ihrer Supermodelkarriere noch zu einem der beliebtesten Gesichter der Promi-Welt macht.

Bei Crawford scheint einfach alles perfekt. Deswegen freuen sich die Fans auch mit ihr, wenn sie auf Instagram ein Foto von sich im Bademantel mit Handtuch-Turban und Gesichtsmaske postet: ein bisschen lasziv, aber vor allem tiefenentspannt. "Sie verdient es", kommentiert jemand. Und wieder einer schreibt: "Endlich mal ein Tag Pause!"

Tatsächlich lässt es sich Crawford ihrem Instagram-Profil nach zu urteilen schon ein paar Tage gut gehen in ihrem Haus in Malibu, einem Stadtteil von Los Angeles. Dort ließ sie sich filmen, wie sie durch den Garten springt, schoss Selfies mit Hund oder mixte grüne Smoothies.

Stolz auf Model-Tochter Kaia

Davor aber war Crawford in familiärer Mission unterwegs. Ihre Teenager-Tochter Kaia Gerber wurde bei den British Fashian Awards in London als Model des Jahres ausgezeichnet. Zur Unterstützung der 17-Jährigen war die ganze Familie angerückt. Neben Mama Cindy Crawford war auch ihr Vater Rande Gerber sowie ihr ältere Bruder, der 19-jährige Presley Gerber - ebenfalls Model, mit von der Partie.

Stolz postete Cindy Crawford mehrere Fotos von dem glamourösen Event. "Ich habe es geliebt, mich mit diesen Leuten hier schick zu machen", schreibt sie zu einem Gruppenbild der vier. Und unter einem gemeinsamen Foto mit Tochter Kaia heißt es: "Glückwunsch an mein nicht mehr ganz so kleines Mädchen. Ich bin so stolz auf dich!" Auch wenn zuletzt immer wieder Scheidungsgerüchte kursierten: Sieht ganz so aus, als laufe es bei der Familie prächtig.