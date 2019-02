Die Ärzte deuten Auflösung an

Aus für "beste Band der Welt"? Die Ärzte deuten Auflösung an

Mit ihrem möglichen Abschied von der Bühne kokettieren Die Ärzte schon lange. Steht die Auflösung der Band um die Gründungsmitglieder Bela B und Farin Urlaub nun wirklich bevor? Jedenfalls heizt die Gruppe Spekulationen an.

Sie bezeichnen sich selbst als "Die beste Band der Welt" und gehören zweifelsfrei zu den Urvätern des Deutschpunks. Doch ist alles bald vorbei? Auf ihrer offiziellen Homepage kündigten Die Ärzte jetzt vielleicht ihren endgültigen Abschied an.

Zumindest interpretieren dies zahlreiche Medien und auch viele Fans in ein Quiz hinein, das derzeit dort auf der Startseite zu sehen ist. Dort solle man ein Wort mit acht Buchstaben erraten, wobei derzeit nur der erste Buchstabe freigeschaltet ist.

"Zeit, zu gehen"

Gibt man dort ein A wie beim vermuteten Abschied an, ertönt eine 50 Sekunden lange Hymne von Bela B, Farin Urlaub und Rodrigo González. Darin singen sie im gewohnten Ärzte-Stil mit deutlich erkennbarer Ironie unter anderem: "Manchmal ist es einfach Zeit, zu gehen. Wir haben hell geleuchtet, und vieles, was wir taten, hat Bestand. Man wird sich lange noch an uns erinnern. Du musst jetzt stark sein: Hier, nimm meine Hand."

Ob es sich wirklich um die nahende Auflösung der Band handelt, bleibt abzuwarten. Immerhin startet erst im Mai ihre große Europa-Tournee, die bereits restlos ausverkauft ist und die Band unter anderem nach Warschau, Prag, Mailand, Amsterdam und London führt.

"Werden es nicht ewig machen"

In Deutschland sind für den Sommer bislang nur zwei Festival-Auftritte bei Rock am Ring und Rock im Park geplant. Außerdem spielen sie zwei Open-Airs in Österreich und der Schweiz. Kaum zu glauben, dass sich Die Ärzte nicht mit einer riesigen Abschiedstournee durch die großen Hallen oder Stadien Deutschlands von ihren Fans verabschieden werden.

Zugleich hat die Gruppe jedoch schon in der Vergangenheit immer wieder mal angedeutet, nicht bis ins Rentenalter aktiv sein zu wollen. Die Gründungsmitglieder Bela B und Farin Urlaub sind mittlerweile 56 beziehungsweise 55 Jahre alt. Rodrigo González ist 50. Urlaub sagte 2012, er gebe sich noch zehn Jahre auf der Bühne. In einem Interview mit n-tv.de 2015 bestätigte er dies: "Wir werden es nicht ewig machen."