Spaß mit Ehemann Lucas Die Katze singt in Quarantäne

Daniela Katzenberger vertreibt sie die Langweile in der Quarantäne mit dem Blockieren von Promi-Accounts.

Daniela Katzenberger befindet sich mit ihrer Familie auf Mallorca in Isolation. Mit Ehemann Lucas trällert sie ein Liedchen gegen die Isolationshaft. Und nebenbei hat sie auch noch Zeit, mehrere Promis bei Instagram zu blockieren.

In der Quarantäne kann einem schon mal langweilig werden. Und so kommen die Menschen oft auf die ungewöhnlichsten, originellsten, schrägsten und schönsten Ideen. Daniela Katzenberger zum Beispiel. Jetzt singt sie ihren Followern gemeinsam mit Ehemann und seiner Gitarre ein Ständchen.

Das Quarantäne-Kamasutra

In dem Video sehen wir die Katze und Lucas Cordalis im Schlafzimmer ihres Hauses sitzen, an der Wand hinter ihnen prangen goldene Engelsflügel. Cordalis spielt Gitarre, während beide dazu das deutsche Volkslied "Die Gedanken sind frei" singen. Wie der 52-Jährige zum Schluss sagt, seien zumindest diese eben auch in der Krise und der Quarantäne frei.

In zwei weiteren Clips sind die beiden bei einer etwas seltsam anmutenden Körperübung zu sehen, die sie fit machen soll. "... fit für die nächsten Tage auf der Couch", wie die Katze dazu schreibt. Das Ganze ergänzt sie mit dem Hashtag #Quarantänekamasutra. Cordalis steht hinter der Katze, hat die Arme fest um ihre Taille geschlungen, während sie beide Beine weit auseinander und hoch in die Luft streckt. Und auch die Figur im zweiten Video zeigt das Paar in einer ganz schön akrobatischen Tanzpose.

Die Katze räumt auf

Und weil offenbar gerade trotz des Drehens der vielen Videos immer noch viel Zeit bliebt, hat sich Daniela Katzenberger daran gemacht, ihren Instagram-Account aufzuräumen. Diverse Promis klagen nämlich plötzlich darüber, von der 33-Jährigen blockiert worden zu sein. Das sind unter anderem die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin Elena Miras, die Ex-Dschungelkönigin Evelyn Burdecki, die Bachelor-Teilnehmerin Angelina Heger, Bachelorette Gerda Lewis und Sänger Pietro Lombardi.

"Ich habe einen Artikel gelesen, dass Daniela Katzenberger einige Leute geblockt hat. Aus Interesse habe ich geschaut und dann habe ich gesehen, sie hat mich auch geblockt", berichtet der "Deutschland sucht den Superstar"-Juror dem Sender RTL. Dabei habe er noch nie mit ihr geredet, noch nie Kontakt mit ihr gehabt, wundert sich der 27-Jährige. "Das hat mich schon ein bisschen beschäftigt", gibt er ganz offen zu. Einen Grund für ihre Instagram-Aufräumaktion nannte die Katze bislang nicht.