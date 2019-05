Pünktlich um 12 Uhr mittags brechen "Die Lochis" Tausende Teenie-Herzen: Die Zwillinge Heiko und Roman kündigen das Ende ihrer Band an und wollen mit Youtube aufhören. In einem Abschiedsvideo lassen sie ihren Gefühlen freien Lauf.

Die schlimmsten Vermutungen der "Lochi"-Fans haben sich bestätigt: Das Musik-Duo aus Mainz will seine Youtube-Karriere an den Nagel hängen. Diesen drastischen Schritt kündigten Heiko und Roman Lochmann soeben auf in einem Video bei Youtube an. "Das hier ist unser letztes Video", teilen die 19-jährigen Zwillinge den knapp 30.000 Zuschauern gleich zu Anfang mit. "Es kommt nochmal ein letztes Album und wir sind auf großer Abschiedstour im September. Aber wenn das letzte Konzert gespielt ist, dann schließt sich das Kapitel. Das Kapitel 'Die Lochis'."

Ihre Fans sind am Boden zerstört. In Tausenden Kommentaren und im Live Chat drücken sie unmissverständlich ihre Gefühle aus, die sie nach der Ankündigung verspüren. "Mein Herz ist gebrochen", schreibt eine Nutzerin nun neben unzähligen weinenden Emojis. "Ich habe Angst", schreibt ein anderer. "Wie soll mein Leben jetzt weitergehen?", fragt ein junges Mädchen verzweifelt. Zuvor hatten sie noch gehofft, dass es sich bei der Ankündigung lediglich um Clickbait oder einen Publicity-Stunt handle.

Warum tun die Entertainer ihren Fans das nach acht Jahren auf Youtube an? "Man wird älter und entwickelt sich weiter", erklären die Zwillinge das abrupte Ende. Sie hätten mit ihrem wahnsinnigen Erfolg niemals gerechnet und ihn "bis heute noch nicht realisiert". Im Laufe der Zeit fühlten sie sich nun jedoch "ein bisschen in eine Rolle gedrückt". Alles sei sehr schnell gegangen. "Während sich alles andere dreht - was passiert mit uns?" Da in den vergangenen Jahren oft die Zeit zum Durchatmen gefehlt habe, bräuchten sie eine kleine Auszeit. Eines stellen sie allerdings klar: Nur das Kapitel "Die Lochis" schließt sich - "nicht das Buch". Wie ihre Zukunft genau aussieht, wollen sie noch nicht verraten.

"Am Ende bist du das Allerwichtigste"

Die Brüder, die am kommenden Montag ihren 20. Geburtstag feiern, schwelgen in ihrem letzten Video in Erinnerung und zeigen viele Ausschnitte aus alten Zeiten. Zeiten, die sie ohne ihre Fans, die "so etwas wie unsere DNA sind", nicht erlebt hätten: Ihre ersten Konzerte, ihre Goldplatten, gespannte Fans vor ausgebuchten Konzerthallen. "Wir waren in vielen Dingen Pioniere", sagen sie mit Stolz. "Wir waren die ersten Youtuber, die mit irgendeinem Musikprodukt Goldstatus erreicht haben" - und niemand habe zu Anfang daran geglaubt.

Ihre Fans allein haben das möglich gemacht, fasst das Comedy-Duo zusammen. Ohne sie hätten sie ihren Traum nicht leben können. Aber nicht nur für ihre Fans finden sie liebevolle Worte. Sondern auch füreinander. "Du schenkst mir die Kraft, die ich manchmal nicht habe und das ist mehr wert als alles andere auf der Welt", gesteht Heiko seinem Zwillingsbruder. Roman schließt sich der Meinung an: "Ich kann mir ein Leben ohne dich nicht vorstellen an meiner Seite. Noch mehr Glück kann man nicht haben. Am Ende bist du das Allerwichtigste in meinem Leben, das wird immer so bleiben."

Nun gut, die Teenie-Stars werden also älter und wollen sich weiterentwickeln. "Manchmal muss man harte Entscheidungen treffen." Die nächste Zeit wollen sie nutzen, um alles zu verarbeiten. "Das hört man auch auf dem neuen Album". "Kapitel X" soll am 13. September erscheinen. Die Songs hätten mehr Tiefe und Gefühl - etwas, mit dem sich sicherlich viele Zuhörer identifizieren könnten. Der "Bild" hatten die beiden Entertainer zuvor bestätigt, Solo-Projekte zwar nicht ausschließen zu wollen, musikalisch aber weiterhin zusammenarbeiten zu wollen. "Zwillinge kann man eben nicht trennen", sagt Roman.