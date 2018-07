Unterhaltung

"Freue mich auf heiße Flirts": Die neue Bachelorette ist bereit

"Es ist wirklich schwer, jemanden zu finden", sagt die Frau, die seit viereinhalb Jahren Single ist. Na, da kann ihr doch geholfen werden - mit der Rolle als "Bachelorette". Wer die neue Rosenverteilerin bei RTL ist, wussten wir an sich schon. Doch jetzt erst ist es offiziell.

Die Gerüchte haben sich bewahrheitet: Die einstige "Bachelor"-Kandidatin Nadine Klein ist die diesjährige "Bachelorette". Das hat RTL nun offiziell bestätigt.

Noch im Frühjahr hatte die 32-Jährige bei "Der Bachelor" um das Herz von Daniel Völz gekämpft, doch in der fünften "Nacht der Rosen" gab es keinen Dornenstängel mehr für sie. Jetzt wird sie selbst aus 20 Single-Männern ihre große Liebe wählen können.

Nadine Klein ist Münchnerin, lebt allerdings seit zehn Jahren in Berlin. Dort studiert sie Medien- und Kulturwissenschaften im Master, um danach ihrem Traumberuf als PR-Managerin nachzugehen. Ob die 1,70 Meter große Studentin vor dem Traumberuf noch ihren Traummann treffen wird? Der sollte sie "zum Lachen bringen, authentisch und ehrlich sein", verrät sie im Interview mit RTL.

20 Kandidaten zur Auswahl

In ihrer Jugend war Klein laut eigener Aussage in Sachen Jungs eher zurückhaltend - sie habe sich stattdessen regelmäßig um ihre kranke Großmutter gekümmert. Nun wolle sie sich voll und ganz dem Projekt "Männer kennenlernen" widmen. Eine Aufgabe, die ihr zuletzt einiges Kopfzerbrechen bereitet habe. "Die wenigsten Männer wollen heutzutage eine feste Beziehung. Es ist wirklich schwer, jemanden zu finden, vor allem in einer Großstadt wie Berlin", so Klein. Dementsprechend ist sie schon seit über vier Jahren Single.

Aber vielleicht findet die Brünette unter den insgesamt 20 Kandidaten, die um ihr Herz buhlen und unterschiedlicher nicht sein könnten, doch den "Mister Right". "Ich freue mich auf tolle Männer und heiße Flirts", ist Klein schon voller Vorfreude. Wer womöglich bei ihr landet, erfahren wir ab dem 18. Juli bei RTL.

Quelle: n-tv.de